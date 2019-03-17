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Екатеринбуржцам показали Кубок Гагарина без защитного стекла

14:12, 17 Март 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Журналисты смогли сфотографировать 27-килограммовый трофей поближе. Гостей приветствовал маскот «Автомобилиста» лось Автик.

Екатеринбуржцы уже сегодня увидят Кубок Гагарина, который привезли в столицу Урала из Москвы. Всем желающим трофей весом 27 килограммов будут показывать 17 марта с 14 до 18 часов и 18 марта с 17 до 21 часа в офисе компании «Ростелеком» в ТРЦ «Гринвич» (напротив входа в магазин «Гипербола»). Но журналисту ЕТВ удалось поглядеть на награду чуть раньше и сфотографировать ее без защитного стекла. Полюбуйтесь вместе с нами.

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Кубок КХЛ доставили в Екатеринбург благодаря партнерству лиги и компании «Ростелеком». На открытии экспоната присутствовал маскот ХК «Автомобилист» лось Автик. После двухдневного пребывания в уральской столице трофей отправится в Челябинск.

Напомним, «Авто» вовсю борется за главную награду КХЛ. Накануне, 16 марта, команда Андрея Мартемьянова провела домашний матч ½ финала восточной конференции в серии с «Салаватом Юлаевым». Екатеринбуржцы обыграли соперников со счетом 2:0.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Кубок Гагарина, КХЛ, ХК Автомобилист, ХК "Авто", хоккей
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