Екатеринбуржцам показали Кубок Гагарина без защитного стекла

Кубок КХЛ доставили в Екатеринбург благодаря партнерству лиги и компании «Ростелеком». На открытии экспоната присутствовал маскот ХК «Автомобилист» лось Автик. После двухдневного пребывания в уральской столице трофей отправится в Челябинск.

Напомним, «Авто» вовсю борется за главную награду КХЛ. Накануне, 16 марта, команда Андрея Мартемьянова провела домашний матч ½ финала восточной конференции в серии с «Салаватом Юлаевым». Екатеринбуржцы обыграли соперников со счетом 2:0.