«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом

На экране воин с девочкой на руках. Местные жители ликуют и дарят цветы. А ты смотришь на это и понимаешь: все это пар, который ушел в свисток. И все удовольствие от лихости главных героев, от взрывов и стрельбы, экшена размазывается, становится нечетким.

Впрочем, всем, кто ценит имперские амбиции и милитари патриотизм в духе «Можем повторить», фильм «Балканский рубеж» придется по душе.

Остальным зрителям — вряд ли.