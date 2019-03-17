«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
В кинотеатрах Екатеринбурга стартовала премьера фильма «Балканский рубеж». Это история основана на реальных событиях, что уже само по себе интересно. Однако интриг и перипетий не ждите. «Балканский рубеж» — это по сути боевик с предельно прямым, как гвоздь, сюжетом в своей основе.
Если кратко, то кино вот что: группа героев удерживает оборону в крепости (форте, городке, супермаркете — сюда можно вставить любой другой объект), отражая атаки противника. Силы не равны, злобных врагов, которые рисуются широкими мазками, да так, чтобы не вызывать у зрителя сочувствия, в разы больше. И вот доблестные защитники отбивают одну, атаку, вторую, третью, готовые уже принять свою смерть. Киноманы сходу смогут накидать с десяток фильмов, в которых ядром является именно эта схема. Например, оборона Минас-Тирита от полчищ орков из «Властелина колец», защита городка Тумстоун от многочисленной головорезов из одноименного вестерна. Или, если мы уж говорим о кино на документальной основе, то на ум придет южнокорейская история о группе студентов, которые 11 часов удерживали здание школы, задержав наступление превосходящих сил противника.
Вот такое кино. Интриги — ноль. Но это и неплохо! Это жанр такой, в котором важно не про что рассказывают и показывают, а про как это делают. А бои и перестрелки в «Балканском рубеже» красочные. В напряжении держат. И быть бы этому фильму добротным боевиком, таким нормальным образчиком развлекательного пучилова для ценителей подобного экшена, если бы не одно «но». Если бы создатели не решили вдруг добавить в художественную картину псевдодокументальной хроники о тех событиях, расцветив этот видеоряд пропагандистскими штампами. Самый яркий из них — это образ десантника ближе к финалу фильма. Этот ВДВшник в камуфляже с «каменным» лицом, освещенный так, точно он шагающее изваяние, несет на руках чудом выжившею сербскую девочку. Зачем эта аллюзия на памятник воинам освободителям?Это вносит в фильм лишнюю сумятицу и заставляет думать. А если подумать, то ожидаемого пропагандистского эффекта не происходит. Напротив, вспоминается, каким пшиком, фактически ничем, закончился героический марш-бросок колонны десантников через границу Боснии и Югославии до аэропорта Слатина.
Фото: постер к фильму
На экране воин с девочкой на руках. Местные жители ликуют и дарят цветы. А ты смотришь на это и понимаешь: все это пар, который ушел в свисток. И все удовольствие от лихости главных героев, от взрывов и стрельбы, экшена размазывается, становится нечетким.
Впрочем, всем, кто ценит имперские амбиции и милитари патриотизм в духе «Можем повторить», фильм «Балканский рубеж» придется по душе.
Остальным зрителям — вряд ли.