«Урал» огорчил болельщиков, уступив ЦСКА
«Уралу» нельзя проигрывать. Сейчас команда находится на 13 месте в российском чемпионате. Каждое поражение увеличивает шансы екатеринбургского клуба на стыковые матчи (их проводят команды, занявшие 13 и 14 места в итоговой турнирной таблице чемпионата). Поэтому в игре с ЦСКА, находящемся на втором месте, «Уралу» нужно было побеждать.
К сожалению, на разминке получил травму лидер «Урала» Эрик Бикфалви, что снизило шансы екатеринбургского клуба на победу. Араторе, заменивший главного бомбардира, отличиться так и не смог.
Первыми в атаку пошли армейцы. Сначала игрок российской сборной Марио Фернандес вывел на удар Ахметова, но тот пробил мимо ворот. Но армейцев это не остановило: в следующие пять минут атаки накатывали на ворота Годзюра почти непрерывно. У «Урала» первый голевой момент появился только на 21 минуте. Акинфеев вышел из штрафной, но не смог взять мяч, который перехватили хозяева поля. Но дальний удар в пустые ворота результативным не стал: мяч летел настолько медленно, что Акинфеев успел вернуться и отбить его с линии штрафной.
Оставшееся время команды обменивались неопасными ударами и желтыми карточками. Фернандес получил желтую карточку за срыв атаки, Магнуссон за удар по ноге Ароторе. У «Урала» арбитр отметил нарушение Бумаля.
Второй тайм «Урал» начал активнее: на 50-й минуте Араторе нанес удар, но пробил в руки Акинфееву. Еще один шанс был у Араторе на 67-й минуте, но швейцарский полузащитник пробил выше ворот. Во второй половине тайма защитники «Урала» стали чаще ошибаться, чем и воспользовались соперники. Единственному забитому мячу предшествовал провал в обороне хозяев поля За три минуты армейцы трижды пробивали ворота Годзюра. И на 75 минуте Фернандес, уйдя из-под опеки, пробил под рукой голкипера.
После пропущенного мяча обе команды снизили темп. Матч, на котором было 17 тысяч болельщиков так и завершился 0:1. «Уралу» 30 марта предстоит игра с «Ростовом» на выезде. Но самым важным матчем будет полуфинальная игра Кубка России с «Арсеналом». Первая игра состоится 3 апреля.