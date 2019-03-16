Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

«Урал» огорчил болельщиков, уступив ЦСКА

19:47, 16 Март 2019
source.jpg
Фото: fc-ural.ru
В игре, небогатой на голевые моменты, было показано четыре желтых карточки.

«Уралу» нельзя проигрывать. Сейчас команда находится на 13 месте в российском чемпионате. Каждое поражение увеличивает шансы екатеринбургского клуба на стыковые матчи (их проводят команды, занявшие 13 и 14 места в итоговой турнирной таблице чемпионата). Поэтому в игре с ЦСКА, находящемся на втором месте, «Уралу» нужно было побеждать.

К сожалению, на разминке получил травму лидер «Урала» Эрик Бикфалви, что снизило шансы екатеринбургского клуба на победу. Араторе, заменивший главного бомбардира, отличиться так и не смог.

Голубятня на уральской поляне
ЕТВ разбирает мифы о самых странных пернатых.

Первыми в атаку пошли армейцы. Сначала игрок российской сборной Марио Фернандес вывел на удар Ахметова, но тот пробил мимо ворот. Но армейцев это не остановило: в следующие пять минут атаки накатывали на ворота Годзюра почти непрерывно. У «Урала» первый голевой момент появился только на 21 минуте. Акинфеев вышел из штрафной, но не смог взять мяч, который перехватили хозяева поля. Но дальний удар в пустые ворота результативным не стал: мяч летел настолько медленно, что Акинфеев успел вернуться и отбить его с линии штрафной.

Оставшееся время команды обменивались неопасными ударами и желтыми карточками. Фернандес получил желтую карточку за срыв атаки, Магнуссон за удар по ноге Ароторе. У «Урала» арбитр отметил нарушение Бумаля.

Свердловские коммунисты устроили потасовку на заседании обкома
Часть партийцев потребовала отставки лидера Александра Ивачева и обвинила его в коррупции.
ФК «Урал» в сезоне 2018/2019
«Зенит» на классе переиграл «Урал» в Екатеринбурге
«Урал» переиграл «Спартак» на пути к полуфиналу
«Урал» и «Ахмат» завершили игру мирно
Первая игра «Урала» и «Арсенала» пройдет в Екатеринбурге

Второй тайм «Урал» начал активнее: на 50-й минуте Араторе нанес удар, но пробил в руки Акинфееву. Еще один шанс был у Араторе на 67-й минуте, но швейцарский полузащитник пробил выше ворот. Во второй половине тайма защитники «Урала» стали чаще ошибаться, чем и воспользовались соперники. Единственному забитому мячу предшествовал провал в обороне хозяев поля За три минуты армейцы трижды пробивали ворота Годзюра. И на 75 минуте Фернандес, уйдя из-под опеки, пробил под рукой голкипера.

После пропущенного мяча обе команды снизили темп. Матч, на котором было 17 тысяч болельщиков так и завершился 0:1. «Уралу» 30 марта предстоит игра с «Ростовом» на выезде. Но самым важным матчем будет полуфинальная игра Кубка России с «Арсеналом». Первая игра состоится 3 апреля.

Кубок Гагарина прилетел в Екатеринбург в эконом-классе
Главный трофей КХЛ 17 и 18 марта смогут увидеть все желающие.
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале ««Урал» огорчил болельщиков, уступив ЦСКА»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Екатеринбург, чемпионат, футбол, фк урал
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.
Сергей Степанченко о съемках в фильме «Тобол»
18 марта в 18:15
С
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 15.03.2019
Главные новости Екатеринбурга 15.03.2019
От Надежды Марковой
Вот это новость! Чем жил Екатеринбург в конце августа в одной картинке
Вот это новость! Чем жил Екатеринбург в конце августа в одной картинке
ЕТВ рассказывает о главных новостях прошедшей недели легко и весело.