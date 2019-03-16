«Урал» огорчил болельщиков, уступив ЦСКА

«Уралу» нельзя проигрывать. Сейчас команда находится на 13 месте в российском чемпионате. Каждое поражение увеличивает шансы екатеринбургского клуба на стыковые матчи (их проводят команды, занявшие 13 и 14 места в итоговой турнирной таблице чемпионата). Поэтому в игре с ЦСКА, находящемся на втором месте, «Уралу» нужно было побеждать.

К сожалению, на разминке получил травму лидер «Урала» Эрик Бикфалви, что снизило шансы екатеринбургского клуба на победу. Араторе, заменивший главного бомбардира, отличиться так и не смог.