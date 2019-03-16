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На «Большом шлеме» в Екатеринбурге россияне завоевали четыре медали

11:28, 16 Март 2019
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Фото: Федерация дзюдо «Урал-Западная Сибирь»
Первый день международного турнира принес три бронзы и серебро.

В первый день международного турнира по дзюдо «Большой шлем», который проходит в екатеринбургском ДИВСе, были разыграны пять комплектов наград. Первую медаль сборной России принесла Ирина Долгова из Иркутска. «Я могла сегодня бороться в финале, — призналась спорсменка, выступающая в категории до 48 кг. — Но допустила ошибку в полуфинале. Однако, я очень рада этой бронзе, ведь последний раз я выходила на татами в официальных турнирах в конце прошлого года».

Бронзовыми призерами стали Альберт Огузов и уральская дзюдоистка Наталья Кузютина. Серебро завоевал Иса Исаев из Санкт-Петербурга, успутивший в финале французу Киллиану Блоху. «Это моя первая золотая награда на турнире серии Большой шлем“, — рассказал победитель. — Я счастлив! До этого у меня было здесь пятое место, потом третье и вот, наконец, первое».

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16 марта поединки в ДИВСе начнутся в 11:30. В 16:00 состоится торжественное открытие турнира с участием губернатора Евгения Куйвашева. А в 17:00 на татами — финальные поединки в категориях до 73 и 81 кг у мужчин и в категориях до 63 и 70 кг — у женщин. «Большой шлем» в Екатеринбурге является одним их этапов отбора на Олимпийские игры 2020.

«Спортсмены, которые набирают олимпийский рейтинг для того, чтобы попасть на Олимпийские игры, должны пройти через серию крупных международных турниров, — рассказал руководитель департамента организации и проведения мероприятий Федерации дзюдо России Анатолий Ларюков. — Если в течение двух лет они набирают нужное количество очков, то имеют возможность отобраться на Олимпиаду». В 2019 году уже прошло два турнира «Большого шлема» — в Париже и Дюссельдорфе, сейчас сильнейшие дзюдоисты соревнуются в Екатеринбурге, затем их ждут старты в Баку, Абу-Даби и Осаке.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, спорт, большой шлем, ДИВС, Екатеринбург, дзюдо
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