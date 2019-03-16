На «Большом шлеме» в Екатеринбурге россияне завоевали четыре медали

В первый день международного турнира по дзюдо «Большой шлем», который проходит в екатеринбургском ДИВСе, были разыграны пять комплектов наград. Первую медаль сборной России принесла Ирина Долгова из Иркутска. «Я могла сегодня бороться в финале, — призналась спорсменка, выступающая в категории до 48 кг. — Но допустила ошибку в полуфинале. Однако, я очень рада этой бронзе, ведь последний раз я выходила на татами в официальных турнирах в конце прошлого года».

Бронзовыми призерами стали Альберт Огузов и уральская дзюдоистка Наталья Кузютина. Серебро завоевал Иса Исаев из Санкт-Петербурга, успутивший в финале французу Киллиану Блоху. «Это моя первая золотая награда на турнире серии „Большой шлем“, — рассказал победитель. — Я счастлив! До этого у меня было здесь пятое место, потом третье и вот, наконец, первое».