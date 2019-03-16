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Кубок Гагарина прилетел в Екатеринбург в эконом-классе

11:55, 16 Март 2019
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Фото: предоставлено екатеринбургским филиалом компании «Ростелеком»
Главный трофей КХЛ 17 и 18 марта смогут увидеть все желающие.

Кубок Гагарина утром 16 марта прибыл в Екатеринбург. 27-килограммовый трофей прилетел в Кольцово регулярным рейсом из Москвы, проделав путь на пассажирском сиденье. Увидеть Кубок смогут все желающие.

17 марта с 14:00 до 18:00 и 18 марта с 17:00 до 21:00 он будет выставлен в офисе екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» (партнера турнира) — в ТРЦ «Гринвич» (напротив входа в «Гиперболу»). Всех, кто хочет увидеть Кубок и сфотографироваться на фоне главного трофея КХЛ будет встречать маскот екатеринбургского «Автомобилиста» лось Автик.

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Рядом с «Ак Барсом» может появиться «Автомобилист»

Фото: предоставлено екатеринбургским филиалом компании «Ростелеком»

Кубок Гагарина сделан из серебра 925 пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, а с другой стороны изображен хоккеист (по легенде, это Всеволод Бобров). Весит трофей 26,8 килограмма. По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей.

Директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских, встречавший Кубок в аэропорту, отметил: «Внимательно осмотрел Кубок Гагарина. Место под надпись г. Екатеринбург. Автомобилист“ есть. Дело за малым».


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«Малое» — это победа «Автомобилиста» в Кубке Гагарина. Сегодня екатеринбургский клуб проведет второй домашний матч ½ финала восточной конференции. В первой игре победу одержал уфимский «Салават Юлаев», в отличие от «Автомобилиста» выигрывавший турнир в 2011 году.

Фото: предоставлено екатеринбургским филиалом компании «Ростелеком»
«Автомобилист» в Кубке Гагарина
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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Кольцово, хоккей, ХК Автомобилист, Ростелеком, Кубок Гагарина
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