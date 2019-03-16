Кубок Гагарина прилетел в Екатеринбург в эконом-классе
Кубок Гагарина утром 16 марта прибыл в Екатеринбург. 27-килограммовый трофей прилетел в Кольцово регулярным рейсом из Москвы, проделав путь на пассажирском сиденье. Увидеть Кубок смогут все желающие.
17 марта с 14:00 до 18:00 и 18 марта с 17:00 до 21:00 он будет выставлен в офисе екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» (партнера турнира) — в ТРЦ «Гринвич» (напротив входа в «Гиперболу»). Всех, кто хочет увидеть Кубок и сфотографироваться на фоне главного трофея КХЛ будет встречать маскот екатеринбургского «Автомобилиста» лось Автик.
Фото: предоставлено екатеринбургским филиалом компании «Ростелеком»
Кубок Гагарина сделан из серебра 925 пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, а с другой стороны изображен хоккеист (по легенде, это Всеволод Бобров). Весит трофей 26,8 килограмма. По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей.
Директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских, встречавший Кубок в аэропорту, отметил: «Внимательно осмотрел Кубок Гагарина. Место под надпись „г. Екатеринбург. Автомобилист“ есть. Дело за малым».