Кубок Гагарина прилетел в Екатеринбург в эконом-классе

Кубок Гагарина сделан из серебра 925 пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, а с другой стороны изображен хоккеист (по легенде, это Всеволод Бобров). Весит трофей 26,8 килограмма. По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей.

Директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских, встречавший Кубок в аэропорту, отметил: «Внимательно осмотрел Кубок Гагарина. Место под надпись „г. Екатеринбург. Автомобилист“ есть. Дело за малым».



