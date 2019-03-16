«Автомобилист» исправился после поражения от «Салавата Юлаева»

Второй тайм продолжился атаками «Автомобилиста». «Салават Юлаев» контратаковал, но шайба категорически не хотела залетать в ворота Коваржа. На 27 минуте Да Коста с подачи Голышева пробивает ворота уфимцев — 2:0.

В оставшееся время «Автомобилист» контролировал шайбу, убивая время, а соперники не могли довести свои атаки до результативного завершения. Следующие две встречи пройдут в Уфе 18 и 20 марта. Для продолжения борьбы за Кубок Гагарина одна из команд должна победить в четырех матчах.