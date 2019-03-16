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«Автомобилист» исправился после поражения от «Салавата Юлаева»

19:51, 16 Март 2019
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Фото: hc-avto.ru
Во втором матче полуфинальной серии екатеринбургский клуб выиграл 2:0.

«Автомобилист» провел второй домашний матч ½ финала восточной конференции в серии с «Салаватом Юлаевым». В первом хоккеисты екатеринбургского клуба неожиданно для многих уступили 0:1.

Вторая встреча началась без раскачки. На первой же минуте Трямкин, выбрасывая шайбу, был неаккуратен и Ковраж спас ворота «Автомобилиста». Казалось, обе команды решили не думать об обороне, а провести игру в атаках. Успех в такой игре пришел к хозяевам. На 10 минуте, «Автомобилист» сумел реализовать большинство: шайбу забил Георгий Белоусов. До конца первого периода екатеринбургский клуб не снижал темпа, но увеличить счет не удалось.

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Второй тайм продолжился атаками «Автомобилиста». «Салават Юлаев» контратаковал, но шайба категорически не хотела залетать в ворота Коваржа. На 27 минуте Да Коста с подачи Голышева пробивает ворота уфимцев — 2:0.

В оставшееся время «Автомобилист» контролировал шайбу, убивая время, а соперники не могли довести свои атаки до результативного завершения. Следующие две встречи пройдут в Уфе 18 и 20 марта. Для продолжения борьбы за Кубок Гагарина одна из команд должна победить в четырех матчах.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, ХК Автомобилист, Кубок Гагарина, хоккей
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