«Автомобилист» исправился после поражения от «Салавата Юлаева»
«Автомобилист» провел второй домашний матч ½ финала восточной конференции в серии с «Салаватом Юлаевым». В первом хоккеисты екатеринбургского клуба неожиданно для многих уступили 0:1.
Вторая встреча началась без раскачки. На первой же минуте Трямкин, выбрасывая шайбу, был неаккуратен и Ковраж спас ворота «Автомобилиста». Казалось, обе команды решили не думать об обороне, а провести игру в атаках. Успех в такой игре пришел к хозяевам. На 10 минуте, «Автомобилист» сумел реализовать большинство: шайбу забил Георгий Белоусов. До конца первого периода екатеринбургский клуб не снижал темпа, но увеличить счет не удалось.
Второй тайм продолжился атаками «Автомобилиста». «Салават Юлаев» контратаковал, но шайба категорически не хотела залетать в ворота Коваржа. На 27 минуте Да Коста с подачи Голышева пробивает ворота уфимцев — 2:0.
В оставшееся время «Автомобилист» контролировал шайбу, убивая время, а соперники не могли довести свои атаки до результативного завершения. Следующие две встречи пройдут в Уфе 18 и 20 марта. Для продолжения борьбы за Кубок Гагарина одна из команд должна победить в четырех матчах.