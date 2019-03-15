Топ-5 новостей недели: от битвы орков до второй ветки метро
19:00, 15 Март 2019
Традиционный дайджест ЕТВ о самых ярких событиях рабочей пятидневки в Екатеринбурге.
Постная неделя в Екатеринбурге внезапно оказалась богата на события. В городе обсуждали масштабные праздники, монструозные фестивали и мечтали о будущем, в котором всем станет хорошо. Но нестабильная весенняя погода заставила всех сбросить розовые очки и затянуть пояса — еще слишком много работы.
Чтобы понять, что к чему, вам нужно быть в курсе последних событий. Дизайнер ЕТВ зашифровал пять самых интересных событий на одной картинке. Внимательно посмотрите на нее, а потом читайте расшифровку.
Голубятня на уральской поляне
ЕТВ разбирает мифы о самых странных пернатых.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
В плену у снега
Только жители Екатеринбурга подумали, что пришла весна, как кто-то снова включил снег. Мэр Александр Высокинский решил бороться с городской напастью по старинке и выполнил марш-бросок, целью которого было найти самый заснеженный район. Во время объезда он запугал чиновников и потребовал найти средство от перхоти (снежной).
Новые повороты в этом остросюжетном детективе появились, когда мэрия обвинила в появлении сугробов частных подрядчиков, которые смотрели на снег и видели мусор (а за отходы у нас отвечает «Спецавтобаза»). Правда сами компании поспешили опровергнуть все обвинения. А коварный снег продолжался…
Снег в розовом цвете
Зачем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пугал чиновников, отвечающих за уборку снега.
Случайный рейс
Из-за снегопада тесно стало не только в маршрутках, но и в Кольцово. На запасной аэродром присели сразу шесть самолетов, летевших в Челябинск. Там из-за снегопада видимость была еще хуже, чем в Екатеринбурге. Сделать вынужденную остановку в столице Урала пришлось и пассажирам рейса Дубай — Сиэтл. На борту стало плохо двухлетнему индийскому мальчику. Ребенка отправили в больницу Екатеринбурга с ОРВИ. Ему уже стало лучше, поэтому ночью он со своей семьей летит домой. Правда гости были не готовы к холодам и им потребовались теплые вещи.
Принцесса татами
Дзюдо — спорт, который уважает президент Путин.
Мэр порвал тельняшку
На подготовку к 300-летию Екатеринбурга потратят 240 миллиардов рублей. Мэр Александр Высокинский рассказал, что в эту сумму входит вторая ветка метро, «Эрмитаж-Урал», академия волейбола, благоустройство всех парков, гранитная набережная, школы, больницы… По словам главы, времени на это остается мало, но деньги есть. Сумма и количество запросов шокировали Сенатора Аркадия Чернецкого. Он посоветовал новому мэру «не рвать тельняшку», а умерить запросы.
Тень отца
Чернецкий, Крицкий, Баков… Легко ли жить сыновьям известных отцов.
Дорогое метро
Строительство второй ветки метро обещают начать в 2020 году. Сколько станций успеют прорыть до юбилея — пока неизвество. А вот плата за проезд в екатеринбургской подземке поднимется уже в ближайшем будущем: вместо 28 рублей придется платить 32. Каждые четыре рубля будут откладывать на ремонт просроченных составов.
Архитекторы VS горожане
История противостояния.
Орки на Исети
На плотинке произошло сражение между войском Александра Невского и орками под предводительством Князя Тьмы. Студенты театрального института отрепетировали сцены из нового спектакля по мотивам фильма Сергея Эйзенштейна. Ребята планировали выйти на лед и представить, что Исеть — это Чудское озеро, но их не пустило МЧС.Сцены битв ставила команда профессиональных каскадеров, а бутафоры создали 200 видов фантастического оружия.
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Зачем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пугал чиновников, отвечающих за уборку снега, увольнением.
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