Топ-5 новостей недели: от битвы орков до второй ветки метро

,

,





Чтобы понять , что к чему , вам нужно быть в курсе последних событий. Дизайнер ЕТВ зашифровал пять самых интересных событий на одной картинке. Внимательно посмотрите на нее , а потом читайте расшифровку.

Постная неделя в Екатеринбурге внезапно оказалась богата на события. В городе обсуждали масштабные праздникимонструозные фестивали и мечтали о будущемв котором всем станет хорошо. Но нестабильная весенняя погода заставила всех сбросить розовые очки и затянуть пояса — еще слишком много работы.