Известные шеф-повара вкусно накормят екатеринбуржцев в апреле
Екатеринбуржцев накормят ресторанными изысками на фестивале Cookout, который пройдет в столице Урала 18–19 апреля. Как рассказали ЕТВ организаторы мероприятия, всего планируется три ужина с участием известных шефов. «Мы везем самобытных поваров, которые готовят необычные блюда с акцентом на сезонные и местные продукты, все они гастролируют по стране и занимаются развитием гастрономии в России», — отмечает шеф из гастробара MOMO pan asian kitchen и один из создателей фестиваля Роман Калинин.
Первый ужин 18 апреля проведет шеф-повар питерского ресторана Матильды Шнуровой «Кококо» Игорь Гришечкин. В MOMO pan asian kitchen он представит трио закусок и сет из шести авторских блюд: гости смогут попробовать морского гребешка с ореховыми сливками и «ледяным» яблоком, крем из печеного картофеля с красной икрой, говядину с томленым сельдереем и грибным киселем, знаменитый десерт «Кококорн» и не только.
Фото предоставлено организаторами фестиваля
Второй ужин пройдет в ресторане «Стейк-хаус» 19 апреля. Его возглавит Тахир Холикбердиев, владелец и создатель ресторанных проектов в Краснодаре и Москве: «Скотина», «Южане», «Bikini. Пицца, мясо и вино», «Ребро Адама». Гости будут вкушать брутальное меню, среди которого есть ковбык с грецким орехом и салом, тар-тар из говядины с южными ферментированными овощами, говяжий шашлык по-адыгейски с луковым мармеладом. Кроме того, Тахир приготовит посетителям Cookout «Краснодарских гребешков» со жженой картошкой.
Фото предоставлено организаторами мероприятия
Последний ужин тоже пройдет 19 апреля в MOMO pan asian kitchen. Петербургский бренд-шеф ресторана Hitch и совладелец «Ателье Tapas & Bar» Илья Бурнасов приготовит для участников фестиваля севиче из тунца с тоником из свежих трав, татаки из говядины с мидиями и шисо, гребешки с цветной капустой и чоризо, черного цыпленка с артишоком, мраморного сома с соусом «Берблан» и грибами и десерт с кокосом и маракуйей.
Фото предоставлено организаторами мероприятия
Количество билетов на ужины ограничено. Их стоимость от 3500 до 5000 рублей. Найти билеты можно на сайтах MOMO pan asian kitchen и «Стейк-хауса».