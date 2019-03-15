Известные шеф-повара вкусно накормят екатеринбуржцев в апреле

Екатеринбуржцев накормят ресторанными изысками на фестивале Cookout, который пройдет в столице Урала 18–19 апреля. Как рассказали ЕТВ организаторы мероприятия, всего планируется три ужина с участием известных шефов. «Мы везем самобытных поваров, которые готовят необычные блюда с акцентом на сезонные и местные продукты, все они гастролируют по стране и занимаются развитием гастрономии в России», — отмечает шеф из гастробара MOMO pan asian kitchen и один из создателей фестиваля Роман Калинин.

Первый ужин 18 апреля проведет шеф-повар питерского ресторана Матильды Шнуровой «Кококо» Игорь Гришечкин. В MOMO pan asian kitchen он представит трио закусок и сет из шести авторских блюд: гости смогут попробовать морского гребешка с ореховыми сливками и «ледяным» яблоком, крем из печеного картофеля с красной икрой, говядину с томленым сельдереем и грибным киселем, знаменитый десерт «Кококорн» и не только.