«Автомобилист» отменил полеты на воздушном шаре из-за сильного ветра

Уральцы не смогли сломить оборону казанцев и проиграли: 0:3

Сергей Степанченко о съемках в фильме « Тобол»

Гимн-речитатив свердловского музыканта посвящен схватке « Трактора» с « Салаватом Юлаевым» в рамках полуфинала Восточной конференции.

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Залет на шару. Японские и российские авиаторы бомбят уральский городок