«Автомобилист» отменил полеты на воздушном шаре из-за сильного ветра
18:14, 15 Март 2019
Накануне екатеринбургские хоккеисты уступили уфимскому «Салавату Юлаеву».
Хоккейный «Автомобилист» анонсировал подъем болельщиков на воздушном шаре перед игрой с «Салаватом Юлаевым» 16 марта, но мероприятие пришлось отменить. Виной тому — прогноз погоды. Полеты на воздушных шарах в городской черте разрешены при ветре до трех метров в секунду, а завтра порывы будут сильнее.
Если «Автомобилист» выиграет хоть один из ближайших трех матчей в серии с «Салаватом», то клуб снова позовет болельщиков полетать на воздушном шаре у КРК «Уралец». При условии летной погоды.
Накануне «Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в первом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина. Матч закончился со счетом 1:0. Единственную шайбу на 23 минуте забил Йоонас Кемппайнен.
Если «Автомобилист» выиграет хоть один из ближайших трех матчей в серии с «Салаватом», то клуб снова позовет болельщиков полетать на воздушном шаре у КРК «Уралец». При условии летной погоды.
Накануне «Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в первом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина. Матч закончился со счетом 1:0. Единственную шайбу на 23 минуте забил Йоонас Кемппайнен.
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