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Афиша не для всех: стучим по барабанам и пьем вечерний чай

07:00, 15 Март 2019
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Фото: pixabay
Спектакли, концерты, фильмы – ЕТВ собрал все самое сочное в пятничной подборке.
Весна в Екатеринбурге отступила, в городе похолодало, и улицы замело снегом. Настроение ушло в ноль, и желание куда-либо идти пропало. Но пока вы сидите дома или в офисе, творческая жизнь в Екатеринбурге кипит. Приезжают артисты, драматурги ставят новые спектакли, киноманы смотрят новые фильмы, музыканты играют и поют.

ЕТВ предлагает присоединиться к тем, для кого неважно, весна на улице или зима. Улыбайтесь и тусите в любое время года.


Голубятня на уральской поляне
ЕТВ разбирает мифы о самых странных пернатых.

История обыкновенной женщины

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Фото предоставлено организаторами

Ирина Круг, многократная обладательница премии «Шансон года», привезет в Екатеринбург новую программу «Я жду». В основу программы исполнительницы легла тема сменяемости времен года. Здесь вы увидите историю обыкновенной женщины, которая потеряла мужа, но не себя. Она добилась исполнения своих желаний и поняла, что нужно для дальнейшей жизни. Как жить с любовью и без нее, Ирина Круг расскажет 15 марта.

Что: концерт Ирины Круг
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 15 марта в 19:00
Сколько: 1500-4500 рублей, билеты здесь

Тень отца
Чернецкий, Крицкий, Баков… ЕТВ узнал, легко ли жить сыновьям известных всему Екатеринбургу отцов.

«Балканский рубеж»

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Фото предоставлено организаторами

Сербский и российский актер Милош Бикович приедет в Екатеринбург с презентацией фильма Андрея Волгина «Балканский рубеж». В программе встречи гостей ждет развлекательная программа, автограф и фотосессия с участием Милоша Биковича. Также гости кинотеатра «Киномакс» смогут первыми увидеть «Балканский рубеж» на четыре дня раньше официальной даты старта в широком прокате.

Милош Бикович стал первым актером, который присоединился к работе над фильмом «Балканский рубеж». Бикович играет полицейского Вука с полной потерь трагической судьбой. Он вместе с товарищами пытается защитить от албанских боевиков свою землю и позже тоже оказывается среди тех, кто держит оборону в аэропорту Приштины. Кроме того, Милош стал продюсером фильма с сербской стороны и помогал команде ленты со съемками в своей стране. «Я просто не мог не включиться в работу над фильмом, — говорит Милош Бикович. — На мой взгляд, через кино народ бережет свое прошлое, хранит память о событиях, поэтому я стал продюсером ленты».

Что: премьера фильма «Балканский рубеж»
Где: кинотеатр «Киномакс» в ТРЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149)
Когда: 15 марта в 19:00
Сколько: билет в кино 239 рублей, купить можно здесь
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Весеннее обострение

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Фото: wikipedia

Соскучились по питерской романтике, хрипловатому голосу и эмоциональному накалу? Тогда отправляйтесь на концерт Billy's Band. В 2019 году коллективу исполняется 20 лет. Именно пару десятилетий назад музыканты определили уникальную концепцию — блюз, рок, свинг и джаз вместе. С тех пор группа под предводительством Билли Новика записала восемь альбомов и ни одного договора с продюсером или студией звукозаписи.

В 2016 году Billy's Band выпустили пластинку «Слегка», которую записали без примесей рока, блюза и фьюжна. Группа вернулась к традиционным аранжировкам, но неизменным остался образ вокалиста-интеллигента Билли Новика, знающего толк в алкоголе и печальных историях о любви.

Что: концерт Billy's Band
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 15 марта в 20:00
Сколько: от 1400 рублей, билеты по ссылке

Архитекторы VS горожане. Истории противостояния
Общественные пространства Екатеринбурга могли быть иными. Не как сейчас.

Британская четверка

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Фото: commons.wikimedia.org

Смелая четверка парней из Британии основала в 2003 году новое направление «транскор», объединив хардкор и транс, пост-харкор и металкор. К этому они добавили электронные симплы и зажгли публику. Enter Shikari показала другим, как можно стать знаменитым, не вписываясь в музыкальные рамки.

Enter Shikari выпустили пять студийных альбомов. Все они попадали в топ-5 британского хит-парада сразу после релиза. Последний альбом «The Spark» вышел на свет в сентябре 2017 года. Приходите оценить искусство британской четверки в Екатеринбурге.

Что: концерт Enter Shikari
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 15 марта в 20:00
Сколько: от 2200 рублей, билеты здесь

«Счастливого нового дня смерти»: убийца в маске против юных дарований
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Amore

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Фото: группа Мари Краймбрери / vk.com/mari_kraimbrery

Исполнительницу Мари Краймбрери запомнили по песням«Полюби меня пьяную», «Вызови такси», «Давай навсегда». Ее альбом «Нет никого круче нас» вошел в топ-10 iTunes, а треки растащили на цитаты. Затем социальные сети взорвали композиции «Не в адеквате», «Туси сам», «Она тебе не идет».

В марте 2018 года Мари выпустила альбом «Переобулась» и уже спустя первые сутки сборник оказался на 15 месте в топ-чарте iTunes. В сентябре девушка записала трек «Amore», который стал хитом осени. Запомнившиеся слушателям песни Мари Краймбрери исполнит в Екатеринбурге.

Что: концерт Мари Краймбрери
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 16 марта в 20:00
Сколько: от 1700 рублей, билеты здесь

Принцесса татами
Дзюдо — спорт, который уважает президент Путин. «Большой шлем» — престижный турнир по дзюдо.

Японские барабанщики

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Фото предоставлено организаторами

В 1987 году хореограф Исая Мондори создал шоу Dadada-Dan Tenko. Много лет он работал классическим танцовщиком, но потом ему наскучило. Тогда Мондори стал искать свой стиль и открыл для себя японские барабаны, которые добавили в танец динамики и энергичности.

Красоту звучания и силу японских барабанов екатеринбуржцы смогут услышать во Дворце молодежи. В город приедут девять артистов из страны восходящего солнца, которые играют на тайко и сямисэн [барабан и трехструнный щипковый инструмент — прим. ЕТВ], японской флейте и других причудливых инструментах. Барабанщики покажут на сцене спектакль, полный ритма, битов и громогласного рева ударных.

Что: концерт японских барабанщиков
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 18 марта в 19:00
Сколько: 1500-3500 рублей, билеты здесь
«Тобол» рассказал о любви к Родине без дидактики через приключение
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Чай с «Мумий Троллем»

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Фото: группа «Мумий Тролля» / vk.com/mumiytroll

Вечерние беседы о важном в приятной компании — в такой атмосфере встретится с екатеринбуржцами «Мумий Тролль». В зале с сидячими местами исполнитель представит акустическую программу «Вечерний чай». Здесь вы услышите редкие песни «Мумий Тролля», хиты в необычных аранжировках, баллады и треки с альбома «Восток X Северозапад».

Музыканты «Мумий Тролля» предстанут в иных амплуа. Барабанщик Олег Пунгин сядет за рояль, басист Павел Вовк возьмется за клавишные партии, соло-гитарист Артем Крицин будет играть на акустической гитаре.

Что: концерт группы «Мумий Тролль»
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 18 марта в 19:00
Сколько: 1600-5000 рублей, билеты по ссылке
Снег в розовом цвете
Зачем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пугал чиновников, отвечающих за уборку снега.

Готический инди-рок

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Фото: группа White Punk / vk.com/whitepunk

Певец White Punk (Даниил Бумагин) начал свою сольную карьеру в 2018 году. До этого он был в объединении Dead Dynasty, но решил, что хочет творить самостоятельно. Бумагин уже выпустил альбом «Вампиръ», в котором затронул темы вечности, любви и ненависти, боли, одиночества.

«Хотелось экспериментов вроде совмещения саундтреков к фильмам Балабанова, а так же песен групп Наутилус Помпилиус“ и Смысловые Галлюцинации“. Также можно услышать отсылки к творчеству группы Deftones. А обложка альбома напоминает о фильме Ворон“, последнем фильме с участием Брэндона Ли. На выходе получился мрачный готический инди-рок…» — говорит о своей работе White Punk.

Что: концерт White Punk
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 19 марта в 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты по ссылке
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Ничего не жаль

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Фото: группа Дениса Майданова / vk.com/denismaydanov

Денис Майданов приедет в Екатеринбург и исполнит свои лучшие песни, среди которых запомнившиеся публике «Оранжевое солнце», «48 часов», «Ничего не жаль», «Я возвращаюсь домой», «Пролетая над нами», «Вечная любовь». Эти композиции запали поклонникам в душу благодаря точным словам, которые музыканту удается подобрать для описания отношений между мужчиной и женщиной.

На концерте Дениса Майданова слушатели смогут снова примерить на себя ситуации, о которых рассказывает в своих песнях исполнитель. А некоторые, возможно, найдут ответы на важные вопросы.

Что: концерт Дениса Майданова
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 19 марта в 19:00
Сколько: 1200-3500 рублей, билеты здесь
Та женщина
БДСМ-Госпожа — о Теме, запретах, фетишах и стоп-слове.

Follow me to

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Фото предоставлено организаторами

Элегантный мужчина и экспериментатор в области оперной музыки Алессандро Сафина исполнит новую программу Follow me to, которая включает мировые хиты и новые песни в сопровождении симфонического оркестра. Слушатели смогут ощутить частичку Италии в каждой песне Алессандро и насладится его тенором, который Сафина называет «оперным роком».

Что: концерт Алессандро Сафина
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 22 марта в 19:00
Сколько: 1500-5500 рублей, билеты здесь
Алита: киборг-атака Родригеса и Кэмерона
ЕТВ выяснил, удалось ли легендарным режиссерам удачно экранизировать мангу в стиле киберпанк. 

Энергия прикосновений

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Фото предоставлено организаторами

Немецкий хореограф Маура Моралес приедет в Екатеринбург второй раз, чтобы поставить с театром «Провинциальные танцы» спектакль From Skin To Skin [«От кожи к коже», русское название «Кожа» — прим. ЕТВ]. Актеры и авторы спектакля покажут зрителям, что телесный контакт и прикосновения несут энергию и выражают важные эмоции, которым в наше время не придают особого значения.

Постановка исследует значение жестов и их эмоциональные и физические аспекты. Проект осуществляется при поддержке Генерального консульства Германии в Екатеринбурге и Гете-института в Москве.

Что: спектакль From Skin To Skin
Где: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)
Когда: 22 марта в 19:00
Сколько: 1000-1500 рублей, билеты по ссылке

Екатеринбург озаборенный
Кто и зачем создает препятствия в городе и почему это никому не нужно — рассказывает ЕТВ.

Юбилей Агутина

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Фото предоставлено организаторами

Леонид Агутин отметит свои 50 лет туром с группом «Эсперанто», в рамках которого певец заедет и в Екатеринбург. Искренний и яркий музыкант представит поклонникам серьезные и веселые композиции, старые и новые произведения из альбома «Просто о важном». Слушатели вживую почувствуют неординарность Агутина, который не вписывается в определение разных музыкальных течений. Джаз, блюз, фанк, поп — в любом из этих стилей певец неповторим и узнаваем.

Что: концерт Леонида Агутина
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 24 марта в 19:00
Сколько: 2000-4800 рублей, билеты здесь
Богатые против бедных. Юрий Быков запустил «Завод»
ЕТВ побывал на премьере нового фильма российского режиссера.

EMIN

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Фото: группа EMIN'а / vk.com/eminlive

Обладатель премии «Золотой граммофон» и автор саундтрека «Лестница в небеса» покажет зрителям новую музыкальную программу и оригинальное шоу. EMIN, хиты которого «Забыть тебя», «Рядом проснуться», «Я лучше всех живу», «Смотришь в небо» запомнились публике, исполнит на сцене ККТ «Космос» в Екатеринбурге песни из нового русскоязычного альбома «Неба не боялись», а также англоязычные композиции.

Что: концерт EMIN’а
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 27 марта в 19:00
Сколько: 1400-5000 рублей, билеты здесь
Дело Екатеринбурга. Поцелуй костра
280 лет назад в «горном городе» жгли не только чучела Масленицы, но и живых женщин.

Нежная исповедь

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Фото: группа «Обе две» / vk.com/obe_dve

Искренность, доходчивость и мягкая ирония стали козырями коллектива «Обе две», а вокал Екатерины Павловой — визитной карточкой команды. «Обе две» превращают каждую песню в нежную и доверительную исповедь, которой так не хватает екатеринбургским фанатам. За время отсутствия в уральской столице группа выпустила две пластинки, а Екатерина Павлова стала мамой. Фанаты соскучились по ее голосу и новым песням.
В Екатеринбург «Обе две» приедут с новой программой «План побега», шесть песен из которой слушатели уже могли найти на просторах интернета.

Что: концерт «Обе две»
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 1)
Когда: 27 марта в 19:00
Сколько: от 1300 рублей, билеты здесь
Королева без прикрас. Фильм, который претендует на десять «Оскаров»
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Девушка с укулеле

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Фото предоставлено организаторами

Когда-то эту кудрявую девушку с укулеле не знал никто, сейчас же ее песни занимают верхушки чартов, а концерты собирают тысячи людей. Недавно Лаура Перголиццы анонсировала выход пятой пластинки Heart to Heart to Mouth и начало одноименного тура.

«Когда я сажусь перед микрофоном и начинаю сочинять мелодии, я ощущаю, как мое сердце напрямую соединяется с моим ртом, — говорит LP о новом альбоме. — В прошлом я чувствовала себя частью города, люди на улицах которого нуждались в моем внимании. Теперь я чувствую, что передо мной раскрылось широкое шоссе для общения со всем миром и я могу делиться своими эмоциями с огромным количеством людей».

Что: концерт LP
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 28 марта в 19:00
Сколько: 2200-8500 рублей, билеты по ссылке
«Вступление в „Молодую гвардию“ — это американская мечта»
23-летний депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков — о городских проблемах, Краснознаменной группе

Темный лорд

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Фото предоставлено организаторами

Как только не называли Томми Кэша. Paper Magazine наделил его титулом «подлинного творца», журнал Clash посчитал его музыку «мотивирующей», а Q Magazine решил, что Томми — «темный лорд» своих «постмодернистских мифов».

Число фанатов Кэша постоянно растет. Это люди с незамыленным взглядом на жизнь. Они не признают ограничений и ярлыков. Такова и сама музыка Томми Кэша, которую исполнитель привезет в Екатеринбург. На сцене Дома Печати музыкант выступит с новым концептуальным альбомом, ¥ € $ существующим вне жанров.

Что: концерт Томми Кэша
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 29 марта в 20:00
Сколько: от 1400 рублей, билеты здесь
Юмор против расизма: почему «Зеленая книга» получит «Оскар»
ЕТВ рассказывает о фильме, который получил несколько номинаций.

Свободный «Дельфин»

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Фото предоставлено организаторами

В прошлом году «Дельфин» дважды побывал в Екатеринбурге. Сначала в апреле он привез в столицу Урала долгожданный новый альбом 442, который посчитали «самым злым», а в июле выступил на «Маяке» и впечатлил свердловчан своей энергетикой.

Теперь в марте «Дельфин» отыграет непредсказуемый концерт, который никак не связан с альбомом 442. Свободный от рамок и границ Андрей Лысиков исполнит новые и лучшие песни.

Что: концерт «Дельфина»
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 29 марта в 20:00
Сколько: от 1400 рублей, билеты здесь
Жизнь у раскаленной печи
История о женщине-стеклодуве Татьяне Тунис, которая мечтает о стеклянной инсталляции в пять метров.

Запишите в календарик, пожалуйста!

Чтения с Хабенским

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Фото предоставлено организаторами

Литературно-театральный фестиваль «БеспринцЫпные чтения» пройдет в екатеринбургском ТЮЗе 25 апреля в 19:00. В этот раз организаторы решили изменить классический формат и пригласить к участию не только известных, но и просто талантливых писателей и актеров со всех регионов России.
Кроме того, изменится название. Оно будет звучать, как «Открытые беспринцЫпные чтения». Но главная черта проекта останется — авторы будут читать со сцены свои произведения. Также они будут общаться с читателями.

Создатели фестиваля рассказали ЕТВ, что на мероприятие в Екатеринбурге приедет народный артист России Константин Хабенский и сооснователь проекта Александр Цыпкин. Они прочтут прозу как авторов проекта, так и других современных писателей. В связи с этим организаторы отберут деятелей из Екатеринбурга, которые выступят на сцене в рамках «БеспринцЫпных чтений».

Чтобы принять участие в проекте, авторам необходимо прислать 2-3 рассказа на почту: info@besprintsypno.ru. В теме письма укажите город, писателя, имя. Тем, кто желает выступить в качестве актера, нужно сделать то же самое, но вместо писателя указать артиста. Срок подачи заявок — до 25 марта.

Что: «Открытые беспринцЫпные чтения»
Где: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)
Когда: 25 апреля в 19:00
Сколько: 3500-6500 рублей, билеты по ссылке

До следующей пятницы!
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Авторы:
Арина Осипова
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Развлечения, Афиша не для всех, афиша, концерт, Екатеринбург, фильм, спектакль, театр
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