Афиша не для всех: стучим по барабанам и пьем вечерний чай
История обыкновенной женщины
Фото предоставлено организаторами
Ирина Круг, многократная обладательница премии «Шансон года», привезет в Екатеринбург новую программу «Я жду». В основу программы исполнительницы легла тема сменяемости времен года. Здесь вы увидите историю обыкновенной женщины, которая потеряла мужа, но не себя. Она добилась исполнения своих желаний и поняла, что нужно для дальнейшей жизни. Как жить с любовью и без нее, Ирина Круг расскажет 15 марта.
Что: концерт Ирины Круг
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 15 марта в 19:00
Сколько: 1500-4500 рублей, билеты здесь
«Балканский рубеж»
Фото предоставлено организаторами
Милош Бикович стал первым актером, который присоединился к работе над фильмом «Балканский рубеж». Бикович играет полицейского Вука с полной потерь трагической судьбой. Он вместе с товарищами пытается защитить от албанских боевиков свою землю и позже тоже оказывается среди тех, кто держит оборону в аэропорту Приштины. Кроме того, Милош стал продюсером фильма с сербской стороны и помогал команде ленты со съемками в своей стране. «Я просто не мог не включиться в работу над фильмом, — говорит Милош Бикович. — На мой взгляд, через кино народ бережет свое прошлое, хранит память о событиях, поэтому я стал продюсером ленты».
Что: премьера фильма «Балканский рубеж»
Где: кинотеатр «Киномакс» в ТРЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149)
Когда: 15 марта в 19:00
Сколько: билет в кино 239 рублей, купить можно здесь
Весеннее обострение
Фото: wikipedia
Соскучились по питерской романтике, хрипловатому голосу и эмоциональному накалу? Тогда отправляйтесь на концерт Billy's Band. В 2019 году коллективу исполняется 20 лет. Именно пару десятилетий назад музыканты определили уникальную концепцию — блюз, рок, свинг и джаз вместе. С тех пор группа под предводительством Билли Новика записала восемь альбомов и ни одного договора с продюсером или студией звукозаписи.
В 2016 году Billy's Band выпустили пластинку «Слегка», которую записали без примесей рока, блюза и фьюжна. Группа вернулась к традиционным аранжировкам, но неизменным остался образ вокалиста-интеллигента Билли Новика, знающего толк в алкоголе и печальных историях о любви.
Что: концерт Billy's Band
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 15 марта в 20:00
Сколько: от 1400 рублей, билеты по ссылке
Британская четверка
Фото: commons.wikimedia.org
Смелая четверка парней из Британии основала в 2003 году новое направление «транскор», объединив хардкор и транс, пост-харкор и металкор. К этому они добавили электронные симплы и зажгли публику. Enter Shikari показала другим, как можно стать знаменитым, не вписываясь в музыкальные рамки.
Enter Shikari выпустили пять студийных альбомов. Все они попадали в топ-5 британского хит-парада сразу после релиза. Последний альбом «The Spark» вышел на свет в сентябре 2017 года. Приходите оценить искусство британской четверки в Екатеринбурге.
Что: концерт Enter Shikari
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 15 марта в 20:00
Сколько: от 2200 рублей, билеты здесь
Amore
Фото: группа Мари Краймбрери / vk.com/mari_kraimbrery
Исполнительницу Мари Краймбрери запомнили по песням«Полюби меня пьяную», «Вызови такси», «Давай навсегда». Ее альбом «Нет никого круче нас» вошел в топ-10 iTunes, а треки растащили на цитаты. Затем социальные сети взорвали композиции «Не в адеквате», «Туси сам», «Она тебе не идет».
В марте 2018 года Мари выпустила альбом «Переобулась» и уже спустя первые сутки сборник оказался на 15 месте в топ-чарте iTunes. В сентябре девушка записала трек «Amore», который стал хитом осени. Запомнившиеся слушателям песни Мари Краймбрери исполнит в Екатеринбурге.
Что: концерт Мари Краймбрери
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 16 марта в 20:00
Сколько: от 1700 рублей, билеты здесь
Японские барабанщики
Фото предоставлено организаторами
Красоту звучания и силу японских барабанов екатеринбуржцы смогут услышать во Дворце молодежи. В город приедут девять артистов из страны восходящего солнца, которые играют на тайко и сямисэн [барабан и трехструнный щипковый инструмент — прим. ЕТВ], японской флейте и других причудливых инструментах. Барабанщики покажут на сцене спектакль, полный ритма, битов и громогласного рева ударных.
Что: концерт японских барабанщиков
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 18 марта в 19:00
Сколько: 1500-3500 рублей, билеты здесь
Чай с «Мумий Троллем»
Фото: группа «Мумий Тролля» / vk.com/mumiytroll
Музыканты «Мумий Тролля» предстанут в иных амплуа. Барабанщик Олег Пунгин сядет за рояль, басист Павел Вовк возьмется за клавишные партии, соло-гитарист Артем Крицин будет играть на акустической гитаре.
Что: концерт группы «Мумий Тролль»
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 18 марта в 19:00
Сколько: 1600-5000 рублей, билеты по ссылке
Готический инди-рок
Фото: группа White Punk / vk.com/whitepunk
«Хотелось экспериментов вроде совмещения саундтреков к фильмам Балабанова, а так же песен групп „Наутилус Помпилиус“ и „Смысловые Галлюцинации“. Также можно услышать отсылки к творчеству группы Deftones. А обложка альбома напоминает о фильме „Ворон“, последнем фильме с участием Брэндона Ли. На выходе получился мрачный готический инди-рок…» — говорит о своей работе White Punk.
Что: концерт White Punk
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 19 марта в 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты по ссылке
Ничего не жаль
Фото: группа Дениса Майданова / vk.com/denismaydanov
На концерте Дениса Майданова слушатели смогут снова примерить на себя ситуации, о которых рассказывает в своих песнях исполнитель. А некоторые, возможно, найдут ответы на важные вопросы.
Что: концерт Дениса Майданова
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 19 марта в 19:00
Сколько: 1200-3500 рублей, билеты здесь
Follow me to
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт Алессандро Сафина
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 22 марта в 19:00
Сколько: 1500-5500 рублей, билеты здесь
Энергия прикосновений
Фото предоставлено организаторами
Немецкий хореограф Маура Моралес приедет в Екатеринбург второй раз, чтобы поставить с театром «Провинциальные танцы» спектакль From Skin To Skin [«От кожи к коже», русское название «Кожа» — прим. ЕТВ]. Актеры и авторы спектакля покажут зрителям, что телесный контакт и прикосновения несут энергию и выражают важные эмоции, которым в наше время не придают особого значения.
Постановка исследует значение жестов и их эмоциональные и физические аспекты. Проект осуществляется при поддержке Генерального консульства Германии в Екатеринбурге и Гете-института в Москве.
Что: спектакль From Skin To Skin
Где: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)
Когда: 22 марта в 19:00
Сколько: 1000-1500 рублей, билеты по ссылке
Юбилей Агутина
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт Леонида Агутина
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 24 марта в 19:00
Сколько: 2000-4800 рублей, билеты здесь
EMIN
Фото: группа EMIN'а / vk.com/eminlive
Что: концерт EMIN’а
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 27 марта в 19:00
Сколько: 1400-5000 рублей, билеты здесь
Нежная исповедь
Фото: группа «Обе две» / vk.com/obe_dve
В Екатеринбург «Обе две» приедут с новой программой «План побега», шесть песен из которой слушатели уже могли найти на просторах интернета.
Что: концерт «Обе две»
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 1)
Когда: 27 марта в 19:00
Сколько: от 1300 рублей, билеты здесь
Девушка с укулеле
Фото предоставлено организаторами
«Когда я сажусь перед микрофоном и начинаю сочинять мелодии, я ощущаю, как мое сердце напрямую соединяется с моим ртом, — говорит LP о новом альбоме. — В прошлом я чувствовала себя частью города, люди на улицах которого нуждались в моем внимании. Теперь я чувствую, что передо мной раскрылось широкое шоссе для общения со всем миром и я могу делиться своими эмоциями с огромным количеством людей».
Что: концерт LP
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 28 марта в 19:00
Сколько: 2200-8500 рублей, билеты по ссылке
Темный лорд
Фото предоставлено организаторами
Число фанатов Кэша постоянно растет. Это люди с незамыленным взглядом на жизнь. Они не признают ограничений и ярлыков. Такова и сама музыка Томми Кэша, которую исполнитель привезет в Екатеринбург. На сцене Дома Печати музыкант выступит с новым концептуальным альбомом, ¥ € $ существующим вне жанров.
Что: концерт Томми Кэша
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 29 марта в 20:00
Сколько: от 1400 рублей, билеты здесь
Свободный «Дельфин»
Фото предоставлено организаторами
Теперь в марте «Дельфин» отыграет непредсказуемый концерт, который никак не связан с альбомом 442. Свободный от рамок и границ Андрей Лысиков исполнит новые и лучшие песни.
Что: концерт «Дельфина»
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 29 марта в 20:00
Сколько: от 1400 рублей, билеты здесь
Запишите в календарик, пожалуйста!
Чтения с Хабенским
Фото предоставлено организаторами
Кроме того, изменится название. Оно будет звучать, как «Открытые беспринцЫпные чтения». Но главная черта проекта останется — авторы будут читать со сцены свои произведения. Также они будут общаться с читателями.
Создатели фестиваля рассказали ЕТВ, что на мероприятие в Екатеринбурге приедет народный артист России Константин Хабенский и сооснователь проекта Александр Цыпкин. Они прочтут прозу как авторов проекта, так и других современных писателей. В связи с этим организаторы отберут деятелей из Екатеринбурга, которые выступят на сцене в рамках «БеспринцЫпных чтений».
Чтобы принять участие в проекте, авторам необходимо прислать 2-3 рассказа на почту: info@besprintsypno.ru. В теме письма укажите город, писателя, имя. Тем, кто желает выступить в качестве актера, нужно сделать то же самое, но вместо писателя указать артиста. Срок подачи заявок — до 25 марта.
Что: «Открытые беспринцЫпные чтения»
Где: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)
Когда: 25 апреля в 19:00
Сколько: 3500-6500 рублей, билеты по ссылке