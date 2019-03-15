Афиша не для всех: стучим по барабанам и пьем вечерний чай

Соскучились по питерской романтике, хрипловатому голосу и эмоциональному накалу? Тогда отправляйтесь на концерт Billy's Band. В 2019 году коллективу исполняется 20 лет. Именно пару десятилетий назад музыканты определили уникальную концепцию — блюз, рок, свинг и джаз вместе. С тех пор группа под предводительством Билли Новика записала восемь альбомов и ни одного договора с продюсером или студией звукозаписи.

В 2016 году Billy's Band выпустили пластинку «Слегка», которую записали без примесей рока, блюза и фьюжна. Группа вернулась к традиционным аранжировкам, но неизменным остался образ вокалиста-интеллигента Билли Новика, знающего толк в алкоголе и печальных историях о любви.

Что: концерт Billy's Band

Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)

Когда: 15 марта в 20:00

Сколько: от 1400 рублей, билеты по ссылке