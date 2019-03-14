Шипулин распродает свои вещи, чтобы помочь детям
08:38, 14 Март 2019
Екатеринбургский спортсмен выставил на аукцион спортивную экипировку, которая ему не нужна после завершения карьеры.
Антон Шипулин на своей странице в Instagram рассказал о благотворительном аукционе его фонда, который посвящен завершению его профессиональной карьере в биатлоне. До 21 марта любой желающий может купить спортивную экипировку Шипулина, в том числе комбинезон, в котором он вышел на последний старт (на «Рождественской гонке»).
Сейчас на сайте аукциона опубликовано 15 лотов, среди которых перчатки, толстовки, брюки. Самый дорогой — конечно, лыжи Ficsher. Сейчас цена на них остановилась на отметке в 44 тысячи рублей. Все деньги, вырученные от продажи вещей, пойдут на детский спорт — малышам купят инвентарь для занятий.
Антон Шипулин сейчас находится в шведском Эстерсунде, где проходит этап Кубка мира по биатлону. Екатеринбургский спортсмен пробует себя в качестве комментатора, а в перерывах — бегает по лесу на лыжах.
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