Шипулин распродает свои вещи, чтобы помочь детям

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Сейчас на сайте аукциона опубликовано 15 лотов , среди которых перчатки , толстовки , брюки. Самый дорогой — конечно , лыжи Ficsher. Сейчас цена на них остановилась на отметке в 44 тысячи рублей. Все деньги , вырученные от продажи вещей , пойдут на детский спорт — малышам купят инвентарь для занятий.





, где проходит этап Кубка мира по биатлону. Екатеринбургский спортсмен Антон Шипулин сейчас находится в шведском Эстерсундегде проходит этап Кубка мира по биатлону. Екатеринбургский спортсмен пробует себя в качестве комментатора , а в перерывах — бегает по лесу на лыжах.

Антон Шипулин на своей странице в Instagram рассказал о благотворительном аукционе его фондакоторый посвящен завершению его профессиональной карьере в биатлоне. До 21 марта любой желающий может купить спортивную экипировку Шипулинав том числе комбинезонв котором он вышел на последний стартнаРождественской гонке»).