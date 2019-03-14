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Шипулин распродает свои вещи, чтобы помочь детям

08:38, 14 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Екатеринбургский спортсмен выставил на аукцион спортивную экипировку, которая ему не нужна после завершения карьеры.
Антон Шипулин на своей странице в Instagram рассказал о благотворительном аукционе его фонда, который посвящен завершению его профессиональной карьере в биатлоне. До 21 марта любой желающий может купить спортивную экипировку Шипулина, в том числе комбинезон, в котором он вышел на последний старт (на «Рождественской гонке»).

Сейчас на сайте аукциона опубликовано 15 лотов, среди которых перчатки, толстовки, брюки. Самый дорогой — конечно, лыжи Ficsher. Сейчас цена на них остановилась на отметке в 44 тысячи рублей. Все деньги, вырученные от продажи вещей, пойдут на детский спорт — малышам купят инвентарь для занятий.

Антон Шипулин сейчас находится в шведском Эстерсунде, где проходит этап Кубка мира по биатлону. Екатеринбургский спортсмен пробует себя в качестве комментатора, а в перерывах — бегает по лесу на лыжах.
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Ежегодно мы в @fondshipulina проводим благотворительный аукцион. В этом году он будет посвящён завершению моей профессиональной карьеры и бОльшую часть лотов составит моя экипировка. Традиционно все вырученные на аукционе средства пойдут на приобретение инвентаря для детей из социальных учреждений Свердловской области. Аукцион продлится до 21 марта до 10.00 по московскому времени. Давайте помогать вместе! Прямая ссылка на платформу указана в шапке профиля @fondshipulina

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, благотворительность, аукцион, спорт, Биатлон, Екатеринбург
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