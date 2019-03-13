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В Екатеринбурге появились философские надписи про «наледь на сердце»

16:50, 13 Март 2019
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Фото: телеграм-канал Street Art Hunter
Необычные таблички нарисовал уличный художник Овсян.

Екатеринбургские улицы украсили таблички с философскими надписями. «Осторожно, наледь на сердце» и «Осторожно, гололед души» появились в нескольких местах уральской столицы. Некоторые арт-объекты можно найти на проспекте Ленина. Как сообщает телеграм-канал Street Art Hunter, автором творений является уличный художник Овсян.

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Общественные пространства Екатеринбурга могли быть иными. Не как сейчас.

В начале февраля в сквере Попова в Екатеринбурге установили похожую табличку в красно-черных тонах. Надпись на ней гласила «Умственное напряжение! Опасно для жизни». Она не продержалась и сутки — на следующий день арт-объект исчез.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, арт-объект, художники, искусство, рисунок
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