В Екатеринбурге появились философские надписи про «наледь на сердце»
16:50, 13 Март 2019
Необычные таблички нарисовал уличный художник Овсян.
Екатеринбургские улицы украсили таблички с философскими надписями. «Осторожно, наледь на сердце» и «Осторожно, гололед души» появились в нескольких местах уральской столицы. Некоторые арт-объекты можно найти на проспекте Ленина. Как сообщает телеграм-канал Street Art Hunter, автором творений является уличный художник Овсян.
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Общественные пространства Екатеринбурга могли быть иными. Не как сейчас.
В начале февраля в сквере Попова в Екатеринбурге установили похожую табличку в красно-черных тонах. Надпись на ней гласила «Умственное напряжение! Опасно для жизни». Она не продержалась и сутки — на следующий день арт-объект исчез.
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