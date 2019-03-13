Первая игра «Урала» и «Арсенала» за Кубок России будет в Екатеринбурге
15:37, 13 Март 2019
Тульская команда приедет в первых числах апреля для полуфинального матча.
Первая полуфинальная встреча за Кубок России между «Уралом» и «Арсеналом» пройдет на «Екатеринбург Арене». Об этом сообщил официальный аккаунт тульского футбольного клуба.
Поле «Арсенала» только день назад приняла комиссия РПЛ — до этого тульскому клубу неоднократно запрещали принимать встречи премьер-лиги. Проблема была в газоне, который ко второй половине сезона пришел в негодность. Первая игра после большого перерыва пройдет 16 марта.
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Дата екатеринбургского и ответного матчей пока неизвестны, но, предположительно, в уральской столице игра состоится 3–4 апреля.
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