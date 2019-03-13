Первая игра «Урала» и «Арсенала» за Кубок России будет в Екатеринбурге

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Поле « Арсенала» только день назад приняла комиссия РПЛ — до этого тульскому клубу неоднократно запрещали принимать встречи премьер-лиги. Проблема была в газоне , который ко второй половине сезона пришел в негодность. Первая игра после большого перерыва пройдет 16 марта.

Первая полуфинальная встреча за Кубок России междуУралом» иАрсеналом» пройдет наЕкатеринбург Арене». Об этом сообщил официальный аккаунт тульского футбольного клуба.