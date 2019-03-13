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Екатеринбургские музыканты закрыли Универсиаду в Красноярске

08:40, 13 Март 2019
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Фото: официальная группа BOGACHI во «Вконтакте»
BOGACHI спели песню о волонтерах.
Екатеринбургская группа BOGACHI исполнила песню на церемонии закрытия XXIX зимней Универсиады в Красноярске. Музыканты спели о волонтерах, которые во время выступления выстраивались в различные фигуры на сцене и держали фонарики.

Элона Миллер и Евгений Черных заранее предупредили своих фанатов о том, что будут выступать на закрытии Универсиады — в их официальной группе во «Вконтакте» эта информация появилась 11 марта. За несколько часов солистка выкладывала в свой инстаграм фото с репетиции:
Архитекторы VS горожане. Истории противостояния
Общественные пространства Екатеринбурга могли быть иными. Не как сейчас.
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И вот стою я такая на Platinum arena, только что прорепетировавшая песню, которой закрываем событие всемирного масштаба - Зимнюю Универсиаду 2019. Тут и @averbukhofficial ходит с микрофоном и даёт указания по режиссуре закрытия, и @adelina_sotnikova14 катает по льду, как-будто на нем родилась и первые шаги делала на коньках. И казалось бы, о чем ещё можно мечтать, но знайте, предела совершенства нет. Включайте сегодня @matchtv_channel в 18:00 я вам буду ручкой махать 👋🏿 Безумно горжусь @bogachi_music за то, что являемся финальной точкой в таком важном и долгожданном для всего мира событии. Россия сделала всех 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #bogachi #russia #universiade #universiade2019 #универсиада2019 #красноярск #красноярск24 #универсиада #универсиадакрасноярск2019 #красноярскийкрай #волонтеры #волонтер #яволонтер

Публикация от ▪️ ЭЛОНА МИЛЛЕР БОГÁЧИ ▪️ (@elona.bogachi)

Россия стала лидером в медальном зачете красноярской Универсиады, выиграв 112 наград, из них 41 — золотая.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург
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