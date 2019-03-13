Екатеринбургские музыканты закрыли Универсиаду в Красноярске

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Элона Миллер и Евгений Черных заранее предупредили своих фанатов о том , что будут выступать на закрытии Универсиады — в их официальной группе во « Вконтакте» эта информация появилась 11 марта. За несколько часов солистка выкладывала в свой инстаграм фото с репетиции:

Екатеринбургская группа BOGACHI исполнила песню на церемонии закрытия XXIX зимней Универсиады в Красноярске. Музыканты спели о волонтерахкоторые во время выступления выстраивались в различные фигуры на сцене и держали фонарики.