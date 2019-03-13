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Екатеринбургские художники украсили Тель-Авив к «Евровидению»

11:28, 13 Март 2019
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Фото:
Степан Тропин и Анна Коган разрисовали пляжные домики.

Екатеринбургские стрит-арт художники и создатели галереи «Свитер» Степан Тропин (Stepa Aifo) и Анна Коган разрисовали пляжные домики спасателей в Тель-Авив. Работа должна украсить город к конкурсу «Евровидение». Рисунок уральцев попал в тройку финалистов конкурса. Поддержать работу художников можно здесь.

Россию на европейском музыкальном конкурсе снова представит Сергей Лазарев. В 2016 году он занял первое место по результатам зрительского голосования, но, по решению судей, переместился на третью позицию. Авторами песни «Scream», которую исполнит Лазарев, стали греческий композитор Димитрис Контопулос, американец Шарон Вон и Филипп Киркоров.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Евровидение, рисунок, художники, Свердловская область , Екатеринбург
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