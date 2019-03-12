«Урал» и «Ахмат» завершили игру мирно

Футбольный клуб «Урал» сыграл в Грозном с «Ахматом». Несмотря на несколько опасных моментов и для нашей команды, и для соперников, матч завершился миром.

Первый опасный момент создали футболисты «Урала». Екатеринбуржцы перехватили мяч у соперников, Эль Кабир передал его Погребняку. Екатеринбургскому нападающему удалось пробить в угол, но Евгений Городов из «Ахмата» вытащил мяч. Хозяева попытались ответить уральцам, но мяч попал в штангу и отскочил от штрафной. Добить его не получилось — он улетел за поле. Когда свердловчане вновь попытались забить гол, ворота «Ахмата» спасла штанга. Но в конце первого тайма футболистам «Урала» все же удалось выйти вперед.