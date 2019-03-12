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«Урал» и «Ахмат» завершили игру мирно

09:35, 12 Март 2019
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Фото: ФК «Урал»
Гостевой матч в Грозном закончился ничьей.

Футбольный клуб «Урал» сыграл в Грозном с «Ахматом». Несмотря на несколько опасных моментов и для нашей команды, и для соперников, матч завершился миром.

Первый опасный момент создали футболисты «Урала». Екатеринбуржцы перехватили мяч у соперников, Эль Кабир передал его Погребняку. Екатеринбургскому нападающему удалось пробить в угол, но Евгений Городов из «Ахмата» вытащил мяч. Хозяева попытались ответить уральцам, но мяч попал в штангу и отскочил от штрафной. Добить его не получилось — он улетел за поле. Когда свердловчане вновь попытались забить гол, ворота «Ахмата» спасла штанга. Но в конце первого тайма футболистам «Урала» все же удалось выйти вперед.

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Второй тайм начался с неудач. Судья назначил пенальти в ворота екатеринбуржцев, и Беким Балай точно ударил с 11 метров. Затем атака «Ахмата» стала сильнее, но игроки «Урала» старательно сдерживали натиск. До голов больше не дошло. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Напомним, в прошлый четверг, 2 марта, «Урал» переиграл «Спартак» на «Екатеринбург Арене» и обеспечил себе выход в полуфинал Кубка России.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, футбол, спорт, Свердловская область , соревнования
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