«Урал» и «Ахмат» завершили игру мирно
Футбольный клуб «Урал» сыграл в Грозном с «Ахматом». Несмотря на несколько опасных моментов и для нашей команды, и для соперников, матч завершился миром.
Первый опасный момент создали футболисты «Урала». Екатеринбуржцы перехватили мяч у соперников, Эль Кабир передал его Погребняку. Екатеринбургскому нападающему удалось пробить в угол, но Евгений Городов из «Ахмата» вытащил мяч. Хозяева попытались ответить уральцам, но мяч попал в штангу и отскочил от штрафной. Добить его не получилось — он улетел за поле. Когда свердловчане вновь попытались забить гол, ворота «Ахмата» спасла штанга. Но в конце первого тайма футболистам «Урала» все же удалось выйти вперед.
Второй тайм начался с неудач. Судья назначил пенальти в ворота екатеринбуржцев, и Беким Балай точно ударил с 11 метров. Затем атака «Ахмата» стала сильнее, но игроки «Урала» старательно сдерживали натиск. До голов больше не дошло. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Напомним, в прошлый четверг, 2 марта, «Урал» переиграл «Спартак» на «Екатеринбург Арене» и обеспечил себе выход в полуфинал Кубка России.