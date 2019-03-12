Екатеринбургские театралы отрепетируют Невскую битву с орками на Исети
11:34, 12 Март 2019
В учебном театре ЕГТИ решили поставить спектакль по мотивам игры.
На набережной Исети отрепетируют сцены сражения из театрального блокбастера «Александр Невский». Студенты ЕГТИ создали спектакль по мотивам фильма Сергея Эйзенштейна, но представили тевтонских рыцарей в виде орков. Роль Чудского озера исполнит Исеть. Сцены битв ставила команда профессиональных каскадеров, а бутафоры создали 200 видов фантастического оружия, сообщили в пресс-службе ЕГТИ.
Режиссером спектакля выступил доцент кафедры мастерства актера ЕГТИ Александр Блинов, который вдохновился игрой WORLD OF WARCRAFT. Битва на Исети состоится 14 марта в 14:00, со стороны гимназии № 9. Сам спектакль можно будет увидеть с 30 марта в учебном театре ЕГТИ.
Принцесса татами
Дзюдо — спорт, который уважает президент Путин.
Новое и интересное
Афиша не для всех: лед и музыка
Развлечения
Все, чем запомнятся праздничные выходные в Екатеринбурге, и кое-что еще.
Елена Шанович
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 11.03.2019
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Развлечения
Самые интересные и яркие события, которые ждут Екатеринбург.