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Екатеринбургские театралы отрепетируют Невскую битву с орками на Исети

11:34, 12 Март 2019
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Фото: pixabay
В учебном театре ЕГТИ решили поставить спектакль по мотивам игры.

На набережной Исети отрепетируют сцены сражения из театрального блокбастера «Александр Невский». Студенты ЕГТИ создали спектакль по мотивам фильма Сергея Эйзенштейна, но представили тевтонских рыцарей в виде орков. Роль Чудского озера исполнит Исеть. Сцены битв ставила команда профессиональных каскадеров, а бутафоры создали 200 видов фантастического оружия, сообщили в пресс-службе ЕГТИ.

Режиссером спектакля выступил доцент кафедры мастерства актера ЕГТИ Александр Блинов, который вдохновился игрой WORLD OF WARCRAFT. Битва на Исети состоится 14 марта в 14:00, со стороны гимназии № 9. Сам спектакль можно будет увидеть с 30 марта в учебном театре ЕГТИ.

Принцесса татами
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, актеры, театр, ЕГТИ, Екатеринбург
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