Екатеринбургские театралы отрепетируют Невскую битву с орками на Исети

На набережной Исети отрепетируют сцены сражения из театрального блокбастера «Александр Невский». Студенты ЕГТИ создали спектакль по мотивам фильма Сергея Эйзенштейна, но представили тевтонских рыцарей в виде орков. Роль Чудского озера исполнит Исеть. Сцены битв ставила команда профессиональных каскадеров, а бутафоры создали 200 видов фантастического оружия, сообщили в пресс-службе ЕГТИ.

Режиссером спектакля выступил доцент кафедры мастерства актера ЕГТИ Александр Блинов, который вдохновился игрой WORLD OF WARCRAFT. Битва на Исети состоится 14 марта в 14:00, со стороны гимназии № 9. Сам спектакль можно будет увидеть с 30 марта в учебном театре ЕГТИ.