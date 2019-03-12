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Екатеринбургская «Стенограффия» пополнила свою коллекцию

10:06, 12 Март 2019
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На платформе Google Arts & Culture появилось еще больше работ художников. Теперь их 226. И не только из уральской столицы.

Фестиваль «Стенограффия», который зародился в Екатеринбурге в 2010 году, пополнил коллекцию работ на платформе Google Arts & Culture. Теперь их 226. В коллекцию вошли граффити, созданные в разные годы, пишут на странице фестиваля во «Вконтакте». Все творения вы можете посмотреть здесь.

Ранее на платформе можно было ознакомиться с рисунками, которые художники создавали в Екатеринбурге. Теперь же все желающие могут полюбоваться работами из Санкт-Петербурга, Оренбурга, Ханты-Мансийска, Ноябрьска, Муравленко, Омска, Томска и поселков Новый порт и Мыс Каменный.Творения уличных художников, участвующих в «Стенограффии», уже встали в один ряд с лучшими мировыми арт-объектами.

Сейчас на платформе 226 работ, но организаторы фестиваля не планируют останавливаться на достигнутом. Создатели «Стенограффии» пополнят Google Arts & Culture проектами, которые художники нарисуют в 2019 году.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, стрит-арт, граффити, Стенограффия, Свердловская область , Екатеринбург
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