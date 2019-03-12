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«Автомобилист» запустит трамвай перед полуфиналом Кубка Гагарина

16:16, 12 Март 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Перед вторым матчем с «Салаватом Юлаевым» болельщикам предложат подняться на воздушном шаре.

Хоккейный клуб «Автомобилист» откроет специальный трамвайный маршрут в Екатеринбурге в честь выхода команды в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина. Трамвай «А» (маршрут № 33) доставит болельщиков на матч с уфимским «Салаватом Юлаевым» 14 марта.

Праздничный вагон в цветах «Автомобилиста» будет ходить от конечной станции «ЦПКиО» по улицам Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева до конечной «Дворец Спорта» рядом с КРК «Уралец» с 15:30 до 18:30 (игра начнется в 19:00). Вагон будет бесплатным. В салоне трамвая фанатов будет ждать маскот «Автомобилиста» — лось «Автик», а также девушки из группы поддержки. Брендированный трамвай «Автомобилиста» будет ходить по Екатеринбургу три месяца, по стандартным маршрутам.

Кроме того, 16 марта, когда «Автомобилист» будет играть второй матч серии с «Салаватом Юлаевым», у КРК «Уралец» болельщики смогут бесплатно подняться на воздушном шаре с эмблемой «Автомобилиста». Катание начнется в 14:30. Полеты состоятся при любой погоде, добавили в пресс-службе «Автомобилиста».

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , Екатеринбург, хоккей, ХК Автомобилист
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