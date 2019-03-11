Затмить царя: Екатеринбургу хотят присвоить статус города музыки

Организатор и идейный вдохновитель Ural Music Night Евгений Горенбург обратится в ЮНЕСКО , чтобы присвоить Екатеринбургу статус города музыки. По его словам , сейчас столица Урала известна только как город , где убили царя. Чтобы исправить это , Храм-на-Крови планируют сделать одной из площадок музыкального фестиваля.





« Были проведены переговоры с клиром , они хотят , чтобы одна из площадок была в знаковом для города месте — месте гибели царя», — рассказал Горенбург.







По словам Горенбурга , каждый седьмой житель Екатеринбурга окончил музыкальную школу и владеет минимум одним инструментом.



