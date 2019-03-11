Затмить царя: Екатеринбургу хотят присвоить статус города музыки
15:34, 11 Март 2019
Евгений Горенбург планирует доказать ЮНЕСКО, что столица Урала известна не только как место, где убили Николая Романова.
Организатор и идейный вдохновитель Ural Music Night Евгений Горенбург обратится в ЮНЕСКО, чтобы присвоить Екатеринбургу статус города музыки. По его словам, сейчас столица Урала известна только как город, где убили царя. Чтобы исправить это, Храм-на-Крови планируют сделать одной из площадок музыкального фестиваля.
«Были проведены переговоры с клиром, они хотят, чтобы одна из площадок была в знаковом для города месте — месте гибели царя», — рассказал Горенбург.
По словам Горенбурга, каждый седьмой житель Екатеринбурга окончил музыкальную школу и владеет минимум одним инструментом.
В этом году фестиваль пройдет 28 июня. Хедлайнером станет группа Little Big, которая выступит на «Екатеринбург-Арене». На площади 1905 года организуют классическую площадку, на которой выступят пианист-виртуоз Илья Бессонов и солисты Оперного театра. У терки ЕТВ соберутся американцы Grupo Fantasma.
Снег в розовом цвете
Зачем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пугал чиновников, отвечающих за уборку снега.
Новое и интересное
Диско, этно и классика: Горенбург раскрыл подробности Ural Music Night
Развлечения
В этом году музыкальный фестиваль в Екатеринбурге задействует больше ста площадок.
Елена Шанович
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 07.03.2019
Афиша не для всех: лед и музыка
Развлечения
Все, чем запомнятся праздничные выходные в Екатеринбурге, и кое-что еще.