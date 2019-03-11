Соперником «Автобилиста» в Кубке Гагарина станет «Салават Юлаев»
12:04, 11 Март 2019
Екатеринбургские болельщики уже выстроились в очередь за билетами на матчи очередного раунда плей-офф.
Хоккейный клуб «Автомобилист» встретится с «Салаватом Юлаевым» во втором раунде Кубка Гагарина. Соперник определился после того, как «Торпедо» проиграл «Барысу» в седьмом матче серии. Во втором полуфинале Востока «Барыс» теперь схлестнется с «Авангардом». В конференции Запада в полуфинале состоятся матчи между ЦСКА и «Динамо» из Москвы, а также между СКА и «Локомотивом».
На сайте «Автомобилиста» билеты на предстоящие игры недоступны. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба, билеты на игры сейчас можно купить только в кассах. Ближайший матч должен состояться в среду, 13 марта.
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Напомним, в этом сезоне «Автомобилист» с отрывом выиграл Восточную конференцию регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф команде Андрея Мартемьянова тоже везет. В первом раунде уральские хоккеисты без труда обыграли «Трактор». Неравнодушный болельщик челябинской команды пожаловался в Администрацию президента России. Николай Ольховский заявил, что бюджетные средства растрачиваются на хоккей бесполезно.
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