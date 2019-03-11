Соперником «Автобилиста» в Кубке Гагарина станет «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Автомобилист» встретится с «Салаватом Юлаевым» во втором раунде Кубка Гагарина. Соперник определился после того, как «Торпедо» проиграл «Барысу» в седьмом матче серии. Во втором полуфинале Востока «Барыс» теперь схлестнется с «Авангардом». В конференции Запада в полуфинале состоятся матчи между ЦСКА и «Динамо» из Москвы, а также между СКА и «Локомотивом».

На сайте «Автомобилиста» билеты на предстоящие игры недоступны. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба, билеты на игры сейчас можно купить только в кассах. Ближайший матч должен состояться в среду, 13 марта.