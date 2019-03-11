Ural Music Night перенесли на неделю из-за объявления войны

Фестиваль Ural Music Night снова не смогут провести в день летнего солнцестояния. Организатор мероприятия Евгений Горенбург рассказал , что в 2019 году самый длинный день выпал на 22 июня — день памяти и скорби , поэтому его перенесли на неделю позже , 28 февраля. В прошлом году музыкальный праздник перенесли из-за ЧМ-2018.





Открытие фестиваля впервые пройдет на « Екатреинбург-Арене». Хедлайнером станет популярная и в России , и за ее пределами группа Little Big с фронтменом Ильей Прусикиным. На площади 1905 года организуют классическую площадку , на которой выступят пианист-виртуоз Илья Бессонов и солисты Оперного театра. У терки ЕТВ соберутся американцы Grupo Fantasma, треки которых звучат в сериале « Во все тяжкие». Хедлайнерами рок-направления станут петербуржцы Shortparis. Переговоры также ведут с ЛСП , Антохой МС , Кровостоком и АК-47. Песню « Луч солнца золотого», которая завершает фестиваль , может исполнить группа « Brainstorm».



