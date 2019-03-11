Ural Music Night перенесли на неделю из-за объявления войны
14:54, 11 Март 2019
Самый длинный день 2019 года выпал на 22 июня.
Фестиваль Ural Music Night снова не смогут провести в день летнего солнцестояния. Организатор мероприятия Евгений Горенбург рассказал, что в 2019 году самый длинный день выпал на 22 июня — день памяти и скорби, поэтому его перенесли на неделю позже, 28 февраля. В прошлом году музыкальный праздник перенесли из-за ЧМ-2018.
Открытие фестиваля впервые пройдет на «Екатреинбург-Арене». Хедлайнером станет популярная и в России, и за ее пределами группа Little Big с фронтменом Ильей Прусикиным. На площади 1905 года организуют классическую площадку, на которой выступят пианист-виртуоз Илья Бессонов и солисты Оперного театра. У терки ЕТВ соберутся американцы Grupo Fantasma, треки которых звучат в сериале «Во все тяжкие». Хедлайнерами рок-направления станут петербуржцы Shortparis. Переговоры также ведут с ЛСП, Антохой МС, Кровостоком и АК-47. Песню «Луч солнца золотого», которая завершает фестиваль, может исполнить группа «Brainstorm».
Для Ural Music Night уже начали искать волонтеров. Чтобы поучаствовать в организации фестиваля, нужно о заполнить заявку и связаться с координатором. Выпускники волонтерской школы станут участниками команды. Сам фестиваль пройдет 28 июня 2019 года. В этом году Ural Music Night получил два гранта: волонтерской программе выделили 497 тысяч рублей, а самому фестивалю — 23,8 миллиона рублей
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