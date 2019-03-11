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Милош Бикович привезет в Екатеринбург фильм «Балканский рубеж»

15:55, 11 Март 2019
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Фото: pixabay
Специальный показ долгожданного экшена Андрея Волгина пройдет в «Киномаксе» в ТЦ «Мегаполис» 15 марта.

Сербский и российский актер Милош Бикович приедет в Екатеринбург с презентацией фильма Андрея Волгина «Балканский рубеж». Специальный показ пройдет 15 марта в 19:30 в «Киномаксе» в ТЦ «Мегаполис», сообщили ЕТВ организаторы мероприятия.

В программе встречи гостей ждет развлекательная программа, автограф и фотосессия с участием Милоша Биковича. Также гости кинотеатра «Киномакс» смогут первыми увидеть «Балканский рубеж» на четыре дня раньше официальной даты старта в широком прокате.

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Фото предоставлено организаторами мероприятия

Милош Бикович стал первым актером, который присоединился к работе над фильмом «Балканский рубеж». Бикович играет полицейского Вука с полной потерь трагической судьбой. Он вместе с товарищами пытается защитить от албанских боевиков свою землю и позже тоже оказывается среди тех, кто держит оборону в аэропорту Приштины. Кроме того, Милош стал продюсером фильма с сербской стороны и помогал команде ленты со съемками в своей стране. «Я просто не мог не включиться в работу над фильмом, — говорит Милош Бикович. — На мой взгляд, через кино народ бережет свое прошлое, хранит память о событиях, поэтому я стал продюсером ленты».

Билеты на специальный показ можно приобрести на сайте «Киномакса» или выиграть.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, премьера, Свердловская область , показ, кинотеатр, фильм, Екатеринбург
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