Милош Бикович привезет в Екатеринбург фильм «Балканский рубеж»

Милош Бикович стал первым актером, который присоединился к работе над фильмом «Балканский рубеж». Бикович играет полицейского Вука с полной потерь трагической судьбой. Он вместе с товарищами пытается защитить от албанских боевиков свою землю и позже тоже оказывается среди тех, кто держит оборону в аэропорту Приштины. Кроме того, Милош стал продюсером фильма с сербской стороны и помогал команде ленты со съемками в своей стране. «Я просто не мог не включиться в работу над фильмом, — говорит Милош Бикович. — На мой взгляд, через кино народ бережет свое прошлое, хранит память о событиях, поэтому я стал продюсером ленты».

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