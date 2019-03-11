Little Big откроет Ural Music Night 2019 на «Екатеринбург Арене»
13:22, 11 Март 2019
Выступление группы на самой большой площадке будет, конечно же, бесплатным.
Организатор и идейный вдохновитель Ural Music Night Евгений Горенбург назвал имя хедлайнера фестиваля в 2019 году. Им станет популярная и в России, и за ее пределами группа Little Big с фронтменом Ильей Прусикиным. Более того, музыканты выступят на самой большой площадке «Ночи музыки» — на «Екатеринбург Арене», которая впервые появится на карте фестиваля.
Ранее о планах провести концерт на экс-площадке ЧМ-2018 заявляла группировка «Ленинград», которая приедет в Екатеринбург 6 июля. Little Big 28 июня, на которое назначена Ural Music Night.
Как на стадион будут пропускать желающих бесплатно послушать музыку, пока неизвестно. Во время чемпионата мира по футболу зрители попадали на арену по паспортам болельщика и билетам, а позже — во время матчей «Урала» — также проходили билетный контроль и досмотр. Подобная система допуска может привести к большим скоплениям людей, желающим попасть на стадион бесплатно, на прилегающих к стадиону улицах.
Кроме Little Big Горенбург заявил среди участников фестиваля пианиста-виртуоза и победителя классического «Евровидения» Ивана Бессонова, артистов Оперного театра, на фанк-сцене у «Рубина» выступит американская группа Grupo Fantasma. Хедлайнерами рок-направления станут петербуржцы Shortparis.
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