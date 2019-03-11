Little Big откроет Ural Music Night 2019 на «Екатеринбург Арене»

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Ранее о планах провести концерт на экс-площадке ЧМ-2018 заявляла группировка « Ленинград», которая приедет в Екатеринбург 6 июля. Little Big 28 июня , на которое назначена Ural Music Night.





Как на стадион будут пропускать желающих бесплатно послушать музыку , пока неизвестно. Во время чемпионата мира по футболу зрители попадали на арену по паспортам болельщика и билетам , а позже — во время матчей « Урала» — также проходили билетный контроль и досмотр. Подобная система допуска может привести к большим скоплениям людей , желающим попасть на стадион бесплатно , на прилегающих к стадиону улицах.





Кроме Little Big Горенбург заявил среди участников фестиваля пианиста-виртуоза и победителя классического « Евровидения» Ивана Бессонова , артистов Оперного театра , на фанк-сцене у « Рубина» выступит американская группа Grupo Fantasma. Хедлайнерами рок-направления станут петербуржцы Shortparis.

Организатор и идейный вдохновитель Ural Music Night Евгений Горенбург назвал имя хедлайнера фестиваля в 2019 году. Им станет популярная и в Россиии за ее пределами группа Little Big с фронтменом Ильей Прусикиным. Более тогомузыканты выступят на самой большой площадкеНочи музыки» — наЕкатеринбург Арене», которая впервые появится на карте фестиваля.