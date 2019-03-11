Екатеринбуржцам покажут Кубок Гагарина
«Авто» уже вышел в ¼ финала Кубка Гагарина, обыграв «Трактор»
Кубок Гагарина, главную награду Чемпионата КХЛ, привезут в Екатеринбург. Трофей разместят в мультисервисном центре продаж и обслуживания «Ростелекома», который находится в ТЦ «Гринвич». Посмотреть на кубок можно будет два дня — 17 и 18 марта, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Ростелекома». Затем награда отправится в Челябинск.
Мероприятие организуют в первую очередь для абонентов «Ростелекома». Посетители смогут не только увидеть трофей, но и получить сувениры, а также сфотографироваться с кубком. Кроме того, клиентам компании могут достаться сертификаты «Для ценителей», которые позволяют смотреть 5000 фильмов и 140 каналов, в том числе КХЛ ТВ, бесплатно.
Для посещения встречи абонентам необходимо получить приглашение и обменять его на баллы программы лояльности «Бонус». Они смогут посмотреть Кубок Гагарина 17 марта с 14 до 16 часов и 18 марта с 17 до 19 часов. После этого в первый день с 16 до 18 часов и во второй день с 19 до 21 часа разглядеть трофей разрешат всем желающим.
Напомним, ХК «Автомобилист» борется сейчас за Кубок Гагарина. Неделю назад, 4 марта, екатеринбургская команда выбила челябинский «Трактор» из первого раунда и вышла в ¼ финала. Но один из болельщиков «Трактора» остался недоволен игрой и пожаловался Администрации президента России.