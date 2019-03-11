Екатеринбуржцам покажут Кубок Гагарина

Кубок Гагарина, главную награду Чемпионата КХЛ, привезут в Екатеринбург. Трофей разместят в мультисервисном центре продаж и обслуживания «Ростелекома», который находится в ТЦ «Гринвич». Посмотреть на кубок можно будет два дня — 17 и 18 марта, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Ростелекома». Затем награда отправится в Челябинск.

Мероприятие организуют в первую очередь для абонентов «Ростелекома». Посетители смогут не только увидеть трофей, но и получить сувениры, а также сфотографироваться с кубком. Кроме того, клиентам компании могут достаться сертификаты «Для ценителей», которые позволяют смотреть 5000 фильмов и 140 каналов, в том числе КХЛ ТВ, бесплатно.