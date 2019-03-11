Екатеринбургских женщин забросали букетами в «Одноклассниках»

Екатеринбург стал третьим в рейтинге российских городов, жители которых подарили дамам больше всего виртуальных сюрпризов в «Одноклассниках». Пользователи из уральской столицы преподнесли женщинам 840 тысяч подарков, сообщили ЕТВ в пресс-службе социальной сети. Екатеринбуржцы уступили только Москве, Краснодару и Новосибирску. В этих городах женщинам досталось 2,3 миллиона, один миллион и 916 тысяч виртуальных подарков.

Самым популярным сюрпризом оказался букет фиолетовых шафранов с надписью 8 Марта. Его отправили 23 миллиона раз по всей России. Чаще других пользователи поздравляли сестер и коллег. Всего поздравления получили 27 миллионов женщин, которые сидят в «Одноклассниках».