Шипулин оценил свой комментаторский дебют

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« Спасибо коллегам Диме Терехову и Коле Круглову за помощь! Собой доволен не очень , но обещаю работать», — намекнул Шипулин на продолжение комментаторской карьеры.





Шипулин также поздравил своего коллегу Александра Логинова с серебром в спринте на десять километров.





« Единой России» и , если заслужит достаточно доверия со стороны со-партийцев , отправится покорять избирателей Серовского округа. Довыборы по нему организовали после того , как Сергей Бидонько сдал свой мандат из-за поста вице-губернатора Свердловской области. Закончивший профессиональную спортивную карьеру Антон Шипулин сейчас активно готовится к выборам в Госдуму. Сначала он пройдет праймеризЕдиной России» иесли заслужит достаточно доверия со стороны со-партийцевотправится покорять избирателей Серовского округа. Довыборы по нему организовали после тогокак Сергей Бидонько сдал свой мандат из-за поста вице-губернатора Свердловской области.

Антон Шипулин впервые после завершения карьеры в профессиональном спорте оказался на этапе Кубка мира по биатлонукоторый сейчас проходит в шведском Эстерсунде. Правдав качестве комментатора — такую возможность ему предоставил Первый канал. Компанию спортсмену составили Николай Круглов и Дмитрий Терехов.