Шипулин оценил свой комментаторский дебют
13:45, 10 Март 2019
Екатеринбургский биатлонист остался не очень доволен работой в рубке.
Антон Шипулин впервые после завершения карьеры в профессиональном спорте оказался на этапе Кубка мира по биатлону, который сейчас проходит в шведском Эстерсунде. Правда, в качестве комментатора — такую возможность ему предоставил Первый канал. Компанию спортсмену составили Николай Круглов и Дмитрий Терехов.
«Спасибо коллегам Диме Терехову и Коле Круглову за помощь! Собой доволен не очень, но обещаю работать», — намекнул Шипулин на продолжение комментаторской карьеры.
Шипулин также поздравил своего коллегу Александра Логинова с серебром в спринте на десять километров.
Закончивший профессиональную спортивную карьеру Антон Шипулин сейчас активно готовится к выборам в Госдуму. Сначала он пройдет праймериз «Единой России» и, если заслужит достаточно доверия со стороны со-партийцев, отправится покорять избирателей Серовского округа. Довыборы по нему организовали после того, как Сергей Бидонько сдал свой мандат из-за поста вице-губернатора Свердловской области.
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