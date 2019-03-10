После съемок в Голливуде Лиза Монеточка пообещала концерты в США

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« Мы закончили наши съемочки , которые проходили не только в Лос-Анджелесе , и мы отсняли много материала , не только для одного клипа , далеко нет , нет , нет. Было много красивых платьев , в этом городе очень красивые локации , все чудесно. Так что ждите. Самое главное — все со смыслом , как всегда», — сказала Лиза в сторис.







