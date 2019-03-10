После съемок в Голливуде Лиза Монеточка пообещала концерты в США
12:10, 10 Март 2019
Екатеринбургская певица рассказала, как работала над клипом в Лос-Анджелесе, и поблагодарила местных фанатов.
Лиза Монеточка рассказала, что закончила съемки в Лос-Анджелесе, куда приехала в начале неделе для нового материала. Певица также поблагодарила местных фанатов, которые приехали на площадку, когда Лиза их позвала. После этого она задумалась над концертами в США.
«Мы закончили наши съемочки, которые проходили не только в Лос-Анджелесе, и мы отсняли много материала, не только для одного клипа, далеко нет, нет, нет. Было много красивых платьев, в этом городе очень красивые локации, все чудесно. Так что ждите. Самое главное — все со смыслом, как всегда», — сказала Лиза в сторис.
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Фото: инстаграм Лизы Монеточки
Поклонники Лизы Монеточки надеются, что в Лос-Анджелесе она снимала клип на хит «Каждый раз», который вошел в ее последний альбом «Раскраски для взрослых».
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