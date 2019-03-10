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Екатеринбурженка зажгла на шоу «Один в один» в образе Леди Гаги

17:19, 10 Март 2019
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Фото: скрин с шоу «Один в один» \телеканал «Россия»
Вероника Мохирева повторила один из хитов оскараносной актрисы и певицы «Born This Way».
Екатеринбурженка и студентка московского театрального института, 19-летняя Вероника Мохирева, зажгла на шоу «Один в один» на телеканале «Россия». Девушка и ее наставница Анастасия Стоцкая выбрали для выступления, после которого должна была решиться судьба Вероники на шоу, песню и образ Леди Гаги.

Вероника исполнила в прямом эфире песню «Born This Way» — один из безусловных хитов Леди Гаги, недавно взявшей Оскар за саундтрек к фильму Бредли Купера «Звезда родилась». Екатеринбурженка появилась перед жюри в сверкающем боди с характерными для сценических костюмов Гаги фигурными плечами, с ярким макияжем и в белом парике.

Тимур Родригес, один из членов жюри, остался в восторге от выступления Вероники — особенно его впечатлили низкие ноты, которые сумела взять девушка на последних секундах песни. Другие члены жюри отметили необычайную схожесть с Леди Гагой и танцевальные навыки Вероники.

Девушке не хватило одного балла для того, чтобы продолжить борьбу в шоу, но жюри волевым решением разрешило Веронике и дальше участвовать в «народном» сезоне «Один в один». Посмотреть выступление екатеринбурженки полностью можно здесь.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, музыка, шоу, Екатеринбург
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