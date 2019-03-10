Екатеринбурженка зажгла на шоу «Один в один» в образе Леди Гаги

,

,

«

«

,

,

«

,

«

,





Тимур Родригес , один из членов жюри , остался в восторге от выступления Вероники — особенно его впечатлили низкие ноты , которые сумела взять девушка на последних секундах песни. Другие члены жюри отметили необычайную схожесть с Леди Гагой и танцевальные навыки Вероники.





, чтобы продолжить борьбу в шоу , но жюри волевым решением разрешило Веронике и дальше участвовать в « народном» сезоне « Один в один». Посмотреть выступление екатеринбурженки полностью можно Девушке не хватило одного балла для тогочтобы продолжить борьбу в шоуно жюри волевым решением разрешило Веронике и дальше участвовать внародном» сезонеОдин в один». Посмотреть выступление екатеринбурженки полностью можно здесь

Екатеринбурженка и студентка московского театрального института19-летняя Вероника Мохиревазажгла на шоуОдин в один» на телеканалеРоссия». Девушка и ее наставница Анастасия Стоцкая выбрали для выступленияпосле которого должна была решиться судьба Вероники на шоупесню и образ Леди Гаги.Вероника исполнила в прямом эфире песнюBorn This Way» — один из безусловных хитов Леди Гагинедавно взявшей Оскар за саундтрек к фильму Бредли КупераЗвезда родилась». Екатеринбурженка появилась перед жюри в сверкающем боди с характерными для сценических костюмов Гаги фигурными плечамис ярким макияжем и в белом парике.