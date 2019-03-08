«Уралочка» одержала сухую победу в Международный женский день
21:59, 08 Март 2019
Свердловские волейболистки порадовали зрителей роскошной победой над «Сахалином».
Волейбольная «Уралочка» без труда обыграла «Сахалин» в 20 туре российской Суперлиги. Матч проходил в Екатеринбурге. Свердловчанкам для победы хватило всего три партии (25:11, 25:7 и 28:26).
«Уралочка» превзошла соперниц во всех компонентах, одержав в двух партиях уверенные победы. Третий сет получился затяжным, но и в нем удача была на стороне хозяек. Самым результативным игроком в составе «Уралочки» стала Ксения Парубец, рассказали в пресс-службе свердловского клуба.
Это была последняя игра регулярного чемпионата, которая проходила в Екатеринбурге. «Уралочке» предстоит провести еще две встречи — 16 марта в гостях с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга и 24 марта в Нижнем Тагиле с «Динамо-Метар» из Челябинска. «Уралочка» с 38 очками удерживает четвертое место в турнирной таблице.
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