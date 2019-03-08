«Уралочка» одержала сухую победу в Международный женский день

Это была последняя игра регулярного чемпионата, которая проходила в Екатеринбурге. «Уралочке» предстоит провести еще две встречи — 16 марта в гостях с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга и 24 марта в Нижнем Тагиле с «Динамо-Метар» из Челябинска. «Уралочка» с 38 очками удерживает четвертое место в турнирной таблице.



