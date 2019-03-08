«Спокойно отоборонялись»: реакции на победу «Урала» над «Спартаком»

Журналист , автор нескольких книг про « Спартак» Игорь Рабинер посмотрел только второй тайм , но также смог составить впечатление об игре. « Не видно было , что „ Спартак“ знает , как выиграть , и воплощает это знание в жизнь. „ Урал“ был уж точно не хуже , а стены ему помогли», — с досадой подчеркнул Рабинер.