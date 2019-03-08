«Спокойно отоборонялись»: реакции на победу «Урала» над «Спартаком»
16:41, 08 Март 2019
Мария Погребняк, Евгений Куйвашев, Константин Генич — о красивом выходе екатеринбургской команды в полуфинал Кубка России.
Футбольный «Урал» 7 марта вышел в полуфинал Кубка России, с минимальным счетом обыграв в Екатеринбурге московский «Спартак». Автор единственного гола стал лидер хозяев Эрик Бикфалви. В своем роде сенсационная победа (хотя «Урал» в последнее время частенько огорчает красно-белых) вызвала широкий отклик в социальных сетях.
Известный футбольный комментатор Константин Генич похвалил «Урал» и разочаровался игрой «Спартака»: «Спокойно, уверенно отоборонялись. „Спартак“ тихий ужас. Годзюр даже ни одного спасения толком не сделал», — заметил Генич.
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Журналист, автор нескольких книг про «Спартак» Игорь Рабинер посмотрел только второй тайм, но также смог составить впечатление об игре. «Не видно было, что „Спартак“ знает, как выиграть, и воплощает это знание в жизнь. „Урал“ был уж точно не хуже, а стены ему помогли», — с досадой подчеркнул Рабинер.
Жена звездного форварда «Урала» Павла Погребняка Мария болела за екатеринбургскую команду вместе со всеми на стадионе. Красавица верила в «шмелей» и поздравила коллектив Дмитрия Парфенова с непростой победой. «Я вас всех обожаю, спасибо, что болели со мной», — обратилась Мария Погребняк к своим подписчикам. Кстати, ее муж провел на поле все 90 минут и назвал игру одной из самых трудных в профессиональной карьере.
За знаковую победу «Урал» поблагодарил и губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев. «Спасибо за этот праздник футбола! Следующий матч — с тульским „Арсеналом“. Будем болеть!» — написал глава региона.
Екатеринбургский журналист Андрей Варкентин тоже порадовался выходу «Урала» в полуфинал, и теперь ждет большего — борьбы за трофей. А там и еврокубки не за горами.
Погребняк назвал игру со «Спартаком» одной из самых трудных в карьере
Звездный форвард «Урала» отыграл от звонка до звонка в победном четвертьфинале.
На трибунах «Екатеринбург Арены» было две тысячи фанатов «Спартака». Но игру не смог посетить один из самых известных екатеринбургских поклонников красно-белых — Евгений Кексин. Впрочем, в своем Instagram ресторатор пообещал исправиться и прийти на стадион в мае: именно на этот месяц намечена домашняя игра «Урала» со «Спартаком в Российской Премьер-лиге.
Фото: Instagram / Евгений Кексин
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