Погребняк назвал игру со «Спартаком» одной из самых трудных в карьере

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Павел Погребняк — один из самых знаменитых футболистов за всю историю « Урала». Игрок провел за сборную России 33 матча , выступал за питерский « Зенит», немецкий « Штутгарт», английские клубы « Фулхэм» и « Рединг».





