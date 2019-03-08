Погребняк назвал игру со «Спартаком» одной из самых трудных в карьере
12:57, 08 Март 2019
Звездный форвард «Урала» отыграл от звонка до звонка в победном четвертьфинале.
Нападающий футбольного «Урала» Павел Погребняк подвел итоги четвертьфинального матча Кубка России со «Спартаком». По словам звездного новичка «шмелей», игра далась «Уралу» непросто.
«Для меня сегодняшняя встреча стала одной из самых трудных в карьере… <…> Дотерпели, досражались… Как-то так. Физически пришлось непросто. «Спартак» нагнетал. Не только я — все наши ребята устали», — заявил Павел Погребняк в интервью «Спорт-Экспрессу. Форвард добавил, что «Урал» приложит все усилия, чтобы выиграть Кубок России.
Та женщина
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7 марта «Урал» переиграл «Спартак» на «Екатеринбург Арене» со счетом 1:0 в рамках четвертьфинала Кубка России. Первая встреча этих команд завершилась вничью — 1:1, поэтому «Урал» прошел в полуфинал. На этой стадии команде Дмитрия Парфенова предстоит сразиться с «Арсеналом». Первый матч пройдет 3 апреля в Туле. Репортаж ЕТВ с игры со «Спартаком» читайте тут.
Павел Погребняк — один из самых знаменитых футболистов за всю историю «Урала». Игрок провел за сборную России 33 матча, выступал за питерский «Зенит», немецкий «Штутгарт», английские клубы «Фулхэм» и «Рединг».
Погребняк подписал контракт с «Уралом» в августе 2018 года.
В апреле он получил серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия. С того момента Павел восстанавливался от тяжелого повреждения. Первый матч за «Урал» форвард провел 2 марта: реузультативными действиями не отметился.
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