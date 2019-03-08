«Капитан Марвел»: как женщины киновселенной Marvel обрели голос
10:00, 08 Март 2019
Почему заигрывания с феминистской повесткой не удаются большим киностудиям?
В канун 8 Марта, главного женского праздника (независимости), на экраны вышел новый фильм киновселенной Marvel. Разумеется, про женщину. Разумеется, первый женский сольник. «Капитан Марвел» — фильм о Кэрол Денверс, феминистской иконе комиксов Marvel. Спустя два года после DC киностудия рассказывает о становлении одного из самых сильных своих персонажей.
«Капитан Марвел» показывает события, которые произошли задолго до первого «Железного человека» и «Мстителей». Кроме Кэрол Денверс мы видим, как начиналась история Ника Фьюри и агента Колсона, почему они выбрали работу с супергероями и как появился Щ.И.Т. в том виде, который известен всем фанатам кинокомиксов.
Судьба Кэрол Денверс в общих чертах повторяет канву комикса, но особенно жестких моментов все равно не ждите. Да, над ней ставили эксперименты на планете крии, да, есть противостояние с Йон-Роггом, да, есть суперспособности, которые явно делают Денверс сильнее любых других существ, промелькнувших в киновселенной Marvel. Только во всем этом нет цельного персонажа, который очеловечивается по мере развития своей истории.
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Фото: кадр из фильма «Капитан Марвел»
С «Капитаном Марвел» случилась та же неприятность, которая настигает обычно киногероев DC. Режиссер и продюсеры явно хотели показать как можно больше событий в двухчасовом фильм: и историю самой Кэрол Денверс (включая похищение ее крии, потерю памяти и возвращение домой, на Землю), и о противостоянии крии и скруллов, и работу Ника Фьюри с агентом Колсоном. Предсказуемо, ничто из этого полноценно не раскрывается, а постоянные флешбеки и переключения от одной истории к другой путают еще больше.
Фильм о женщине, которая освободилась от
гнета патриархата власти крии над собой. От навязывания чужого мнения, подавления воли и не-своей жизни. Перестала сдерживать свою силу и через пережитое стала сама собой. Это очень феминистский посыл, который совершенно теряется за бессмысленными хождениями туда-обратно, пустыми диалогами и драматичными лицами в слоу-мо.
Кэрол Денверс — жертва насилия, которая преодолевает власть мучителя над собой. Сопротивляется и побеждает. Но почему ее голос звучит так монотонно и чересчур драматично? Почему ее характер очевиден только в самом начале и то — в пикировках с Йон-Роггом и командой.
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Фото: кадр из фильма «Капитан Марвел»
Само собой напрашивается сравнить «Капитана Марвел» с «Чудо-женщиной» DC, которая вышла аккурат два года назад, накануне 8 марта в 2017 году. Амазонка Диана, обладающая такой же разрушительной и созидательной силой, появилась в менее драматичном и сюжетно более целостном сольнике.
Но если Кэрол Денверс стремится к освобождению от угнетения (более темная сторона борьбы за права женщин), то Диана Принс — ломает устои и лихо укладывает врагов на лопатки просто потому что может (менее травматичный способ быть собой).
Смотреть «Капитана Марвел» обязательно в преддверии четвертых «Мстителей» и грядущего перезапуска киновселенной Marvel — похоже, она станет одной из новых главных героинь в будущем студии.
P. S. Кот Гуся!
P. P. S. Сцен после титров две.
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