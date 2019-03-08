«Капитан Марвел»: как женщины киновселенной Marvel обрели голос

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« Капитан Марвел» показывает события , которые произошли задолго до первого « Железного человека» и « Мстителей». Кроме Кэрол Денверс мы видим , как начиналась история Ника Фьюри и агента Колсона , почему они выбрали работу с супергероями и как появился Щ.И.Т. в том виде , который известен всем фанатам кинокомиксов.





Судьба Кэрол Денверс в общих чертах повторяет канву комикса , но особенно жестких моментов все равно не ждите. Да , над ней ставили эксперименты на планете крии , да , есть противостояние с Йон-Роггом , да , есть суперспособности , которые явно делают Денверс сильнее любых других существ , промелькнувших в киновселенной Marvel. Только во всем этом нет цельного персонажа , который очеловечивается по мере развития своей истории.

В канун 8 Мартаглавного женского праздниканезависимости), на экраны вышел новый фильм киновселенной Marvel. Разумеетсяпро женщину. Разумеетсяпервый женский сольник.Капитан Марвел» — фильм о Кэрол Денверсфеминистской иконе комиксов Marvel. Спустя два года после DC киностудия рассказывает о становлении одного из самых сильных своих персонажей.