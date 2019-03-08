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Бойца Емельяненко лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч

16:11, 08 Март 2019
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Фото: пресс-служба РМК
Дебошир не сможет законно сесть за руль в ближайшие полтора года.

Мировой суд Кисловодска лишил прав и оштрафовал бойца ММА Александра Емельяненко на 30 тысяч рублей. Без машины провинившемуся спортсмену придется провести полтора года. Адвокат Емельяненко заявила журналистам, что подаст апелляцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

1 марта Александр Емельяненко припарковался на золотом Mercedes на пешеходном переходе в Кисловодске. Эвакуаторщики хотели забрать автомобиль на штрафстоянку, но боец сел в машину и попытался скрыться. Выходка получилась неудачной: спортсмен протаранил два автомобиля. В итоге сопровождать Емельяненко на медэкспертизу пришлось десяти полицейским, но спортсмен отказался от освидетельствования.

Кисловодский городской суд 2 марта отправил спортсмена под административный арест на десять суток, срок ареста исчисляется с момента задержания. Позднее решение сула оставили в силе. Бой Александра Емельяненко, намеченный на 4 мая в Челябинске, отменили.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, боксер, бокс, Екатеринбург, РМК, Александр Емельяненко
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