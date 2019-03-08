Бойца Емельяненко лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч

Мировой суд Кисловодска лишил прав и оштрафовал бойца ММА Александра Емельяненко на 30 тысяч рублей. Без машины провинившемуся спортсмену придется провести полтора года. Адвокат Емельяненко заявила журналистам, что подаст апелляцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

1 марта Александр Емельяненко припарковался на золотом Mercedes на пешеходном переходе в Кисловодске. Эвакуаторщики хотели забрать автомобиль на штрафстоянку , но боец сел в машину и попытался скрыться. Выходка получилась неудачной: спортсмен протаранил два автомобиля. В итоге сопровождать Емельяненко на медэкспертизу пришлось десяти полицейским , но спортсмен отказался от освидетельствования.





