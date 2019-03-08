Афиша не для всех: слушаем каверы и вспоминаем сюжет «Онегина»
Крестный папа
Фото предоставлено организаторами
Летом 2018 года актер Сергей Безруков основал музыкальную группу «Крестный папа». Группа уже успела выпустить дебютный альбом и записать кавер «Романс» на песню группы«Сплин», а также песни на стихи Сергея Есенина и Владимира Высоцкого в рок-обработке.
По словам Безрукова, композиции «Крестного папы» рассказывают о радости жизни и любви. Самым сокровенным основатель группы поделится с екатеринбуржцами во время своей двухчасовой программы.
Что: концерт группы «Крестный папа»
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 8 марта в 19:00
Сколько: 1600-6000 рублей, билеты по ссылке
Еврейский род
Фото: afisha.yandex.ru
Эсфирь Львовна теряет во время войны всех близких: первенца, мать, отца и друзей. Теперь у нее растет сын, которому заботливая мать хочет найти чистокровную жену-еврейку. Но сыну не нравится, что мать уже все решила за него. Он хочет выбрать себе спутницу сам. В итоге Эсфирь будет счастлива, но как она к этому придет, узнаете в спектакле «Мой внук Вениамин». В постановке будет участвовать Лия Ахеджакова.
Что: трагикомический спектакль «Мой внук Вениамин»
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 9 марта в 19:00
Сколько: 1000-4500, билеты по ссылке
История о русской глубинке
Фото предоставлено организаторами
В провинцию приезжает художник из Москвы, который останавливается у сибиряка Тимофея. Житель столицы влюбляется в молодую дочь, чем злит ее ухажера. История выливается в уйму неожиданных ситуаций. Как справится с проблемой москвич? Увидите на представлении.
Что: спектакль «Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко»
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 10 марта в 19:00
Сколько: 1000-4500 рублей, билеты здесь
Евгений Онегин
Фото предоставлено организаторами
Актер Дмитрий Дюжев прочитает отрывки из «Евгения Онегина» под аккомпанемент симфонического оркестра. Роман в стихах, написанный Александром Пушкиным, заставит зрителей растрогаться, а музыкальное оформление Сергея Прокофьева от метра и литератора Глеба Кржижановского усилят впечатление.
Что: моноспектакль «Евгений Онегин»
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 10 марта в 19:00
Сколько: 1800-4000 рублей, билеты по ссылке
66/85
Фото предоставлено съемочной группой
В екатеринбургском кинотеатре «Салют» состоится премьера двух фильмов, которые снимала общественная организация «Культурное просвещение». Первая кинокартина называется «Урал. Заселение». За 25 минут зрителям покажут панораму важнейших этапов заселения Урала, который на протяжении всей своей истории был перекрестком культур и местом взаимодействия разных народов.
Во время просмотра второго фильма «66/85» гости узнают, чем можно удивить гостей Екатеринбурга, куда стоит сходить и что есть интересного здесь в масштабах мира.
Что:
премьера фильмов «Урал. Заселение» и «66/85»
Где: кинотеатр «Салют», зал № 3 (ул. Толмачева, 12)
Когда: 11 марта в 19:00
Сколько: вход свободный
Голый человек на сцене
Фото: pixabay
Интересуетесь театром, но не знаете, как реагировать на обнаженных людей на сцене? В Герценке предлагают обсудить этот вопрос и решить, голый человек на сцене — искусство или эпатаж? Организаторы мероприятия расскажут гостям, как менялось во времени восприятие обнаженного тела в театре и как это влияло на зрителя.
Это уже вторая лекция в библиотеке имени А. И. Герцена, которая рассчитана на тех, кто любит театр и желают глубже осознать свой зрительский опыт. Встречи проходят раз в месяц. Всего планируется пять лекций.
Что: лекция «Обнажение и эпатаж на сцене»
Где: Центральная городская библиотека имени А. А. Герцена (ул. Чапаева, 5)
Когда: 13 марта в 18:30
Сколько: вход свободный, нужно лишь записаться здесь или по телефону 257-84-08
Двое в гостинице
Фото предоставлено организаторами
Каждый год двое влюбленных встречаются в одной и той же гостинице, проводят друг с другом сутки и прощаются до следующего года. Чем закончится этот непонятный роман? Останутся ли мужчина и женщина вместе или разойдутся навсегда? Итог зрители узнают, если придут на спектакль «Там же, тогда же», который поставили по произведению «На том же месте в будущем году» Бернарда Слейда. Раскрыть характеры главных героев помогут актеры Максим Аверин и Анна Якунина.
Что:
спектакль «Там же, тогда же»
Где: Дворец молодежи (проспект Ленина, 1)
Когда: 13 марта в 19:00
Сколько: 1600-3500 рублей, билеты здесь
От Штрауса до мелодий Голливуда
Фото: pixabay
Профессор Венской музыкальной академии и дирижер Карл Корак приедет с оркестром в Екатеринбург. Императорская филармония представит слушателям программу «Шедевры трех столетий, от Штрауса до мелодий Голливуда». Захватывающее путешествие начнется с классики Моцарта, Штрауса, Гайдна, а продолжится композициями из «Звездных войн», «Списка Шиндлера», «Титаника», «Завтрака у Тиффани» и темами из мюзиклов Уэббера: «Призрак оперы» и «Волшебник страны Оз».
Что:
выступление оркестра Венской императорской филармонии
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 13 марта в 19:00
Сколько: 1000-3500 рублей, билеты по ссылке
Eat Film Festival
Фото: pixabay
Четыре дня в Екатеринбурге будет царить атмосфера еды. Наверное, вы уже представили, как столы будут ломиться от яств, но это не совсем так! В Ельцин Центре пройдет Eat Film Festival, на котором покажут документальные фильмы о трендах и людях, которые совершили революцию в гастрономической культуре. Также организаторы мероприятия обещают дискуссии и вечеринки. Кроме того, в Екатеринбурге покажут все хиты первого московского фестиваля, а также премьеру EFF: фильм «Жуки» о поисках съедобных насекомых по всему миру.
В ряду гостей вы увидите телеведущую Елену Чекалову, которая приготовит ужин из необычных продуктов, ресторанного критика Якова Можаева, рестораторов Ярослава Борисихина, Евгению Левандовскую, Валентина Кузякина, бренд-шефа Елену Гончарову и многих других.
Что: гастрономический
документальный фестиваль
Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Когда: 13–17 марта в разное время, расписание смотрите здесь
Сколько: есть бесплатные и платные (от 300 рублей) посещения, билеты ищите по ссылке
Космическая электроника
Фото предоставлено организаторами
Французский музыкальный коллектив SpAce напомнит жителям Екатеринбурга о Вселенной. Группа и ее лидер Дидье Маруани внесли огромный вклад в популяризацию космоса: участники посвящают песни его исследователям и создают необычную электронную музыку. Кроме того, SpAce не раз выступала в Звездном городке, а оперу, написанную фронтменом группы, направили на станцию «Мир». Если вы мечтаете попасть в космос, то этот музыкальный коллектив вам точно поможет.
Что: концерт группы SpAce
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского. 2)
Когда: 14 марта в 19:00
Сколько: 1500-5500 рублей, билеты здесь
История обыкновенной женщины
Фото предоставлено организаторами
Ирина Круг, многократная обладательница премии «Шансон года», привезет в Екатеринбург новую программу «Я жду». В основу программы исполнительницы легла тема сменяемости времен года. Здесь вы увидите историю обыкновенной женщины, которая потеряла мужа, но не себя. Она добилась исполнения своих желаний и поняла, что нужно для дальнейшей жизни. Как жить с любовью и без нее, Ирина Круг расскажет 15 марта.
Что: концерт Ирины Круг
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 15 марта в 19:00
Сколько: 1500-4500 рублей, билеты здесь
Весеннее обострение
Фото: wikipedia
Соскучились по питерской романтике, хрипловатому голосу и эмоциональному накалу? Тогда отправляйтесь на концерт Billy's Band. В 2019 году коллективу исполняется 20 лет. Именно пару десятилетий назад музыканты определили уникальную концепцию — блюз, рок, свинг и джаз вместе. С тех пор группа под предводительством Билли Новика записала восемь альбомов и ни одного договора с продюсером или студией звукозаписи.
В 2016 году Billy's Band выпустили пластинку «Слегка», которую записали без примесей рока, блюза и фьюжна. Группа вернулась к традиционным аранжировкам, но неизменным остался образ вокалиста-интеллигента Билли Новика, знающего толк в алкоголе и печальных историях о любви.
Что: концерт Billy's Band
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 15 марта в 20:00
Сколько: от 1300 рублей, билеты по ссылке
Британская четверка
Фото: commons.wikimedia.org
Смелая четверка парней из Британии основала в 2003 году новое направление «транскор», объединив хардкор и транс, пост-харкор и металкор. К этому они добавили электронные симплы и зажгли публику. Enter Shikari показала другим, как можно стать знаменитым, не вписываясь в музыкальные рамки.
Enter Shikari выпустили пять студийных альбомов. Все они попадали в топ-5 британского хит-парада сразу после релиза. Последний альбом «The Spark» вышел на свет в сентябре 2017 года. Приходите оценить искусство британской четверки в Екатеринбурге.
Что: концерт Enter Shikari
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 15 марта в 20:00
Сколько: от 2200 рублей, билеты здесь
Amore
Фото: группа Мари Краймбрери / vk.com/mari_kraimbrery
Исполнительницу Мари Краймбрери запомнили по песням «Полюби меня пьяную», «Вызови такси», «Давай навсегда». Ее альбом «Нет никого круче нас» вошел в топ-10 iTunes, а треки растащили на цитаты. Затем социальные сети взорвали композиции «Не в адеквате», «Туси сам», «Она тебе не идет».
В марте 2018 года Мари выпустила альбом «Переобулась» и уже спустя первые сутки сборник оказался на 15 месте в топ-чарте iTunes. В сентябре девушка записала трек «Amore», который стал хитом осени. Запомнившиеся слушателям песни Мари Краймбрери исполнит в Екатеринбурге.
Что: концерт Мари Краймбрери
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 16 марта в 20:00
Сколько: от 1600 рублей, билеты здесь
Энергия прикосновений
Фото предоставлено организаторами
Немецкий хореограф Маура Моралес приедет в Екатеринбург второй раз, чтобы поставить с театром «Провинциальные танцы» спектакль From Skin To Skin [«От кожи к коже», русское название «Кожа» — прим. ЕТВ]. Актеры и авторы спектакля покажут зрителям, что телесный контакт и прикосновения несут энергию и выражают важные эмоции, которым в наше время не придают особого значения.
Постановка исследует значение жестов и их эмоциональные и физические аспекты. Проект осуществляется при поддержке Генерального консульства Германии в Екатеринбурге и Гете-института в Москве.
Что: спектакль From Skin To Skin
Где: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)
Когда: 22 марта в 19:00
Сколько: 1500-2000 рублей, билеты по ссылке
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Футбольный KFC
Фото предоставлено организаторами
С 26 февраля открылась регистрация участников на KFC Battle по футболу и стритболу. Юноши и девушки от 14 до 30 лет из России, Кыргызстана и Казахстана заявили свои команды на первый этап соревнований, которые стартуют в Екатеринбурге (и других городах) 30 апреля. Чтобы попасть в суперфинал участникам придется выиграть городской и региональный этапы. Победители соревнований отправятся командой на отдых в Испанию.
Наставником футбольных команд выступит Евгений Савин, который когда-то забивал голы коллективам РФПЛ. За любителями стритбола будет следить чемпион конференции и победитель финала NBA баскетболист Тимофей Мозгов.
Что: KFC Battle по футболу и стритболу
Где: Екатеринбург, точное место пока неизвестно
Когда: 30 апреля — 7 июня
Сколько: бесплатно, по заявкам на сайте
На этом закончим. Следующая афиша выйдет через неделю!