Жители Екатеринбурга раскупили кошельки и книги к 8 Марта

Самыми популярными покупками екатеринбуржцев к 8 Марта стали женское нижнее белье, платки и кошельки. Средний чек на них в интернет-магазинах составил 850 рублей, выяснили аналитики Яндекс.Кассы. На втором месте по популярности оказались книги, на которые тратили по 750 рублей. В тройку популярных подарков попали сувениры за 1870 рублей.

В предпраздничные дни также вырос спрос на билеты в кино и театры. За них екатеринбуржцы отдавали по 1400 рублей. Далее идут более дорогие товары для дома. За посуду, вазы и постельное белье отдавали по 2,8 тысячи рублей. Список замыкает парфюмерия за четыре тысячи рублей.

В этом году выросла популярность букетов с отложенной доставкой. На них тратили по две тысячи рублей. Средний чек в интернет-магазинах тоже составил две тысячи рублей.