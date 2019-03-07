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Жители Екатеринбурга раскупили кошельки и книги к 8 Марта

09:52, 07 Март 2019
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Фото: pixabay
Средний чек в интернет-магазинах составил две тысячи рублей. 

Самыми популярными покупками екатеринбуржцев к 8 Марта стали женское нижнее белье, платки и кошельки. Средний чек на них в интернет-магазинах составил 850 рублей, выяснили аналитики Яндекс.Кассы. На втором месте по популярности оказались книги, на которые тратили по 750 рублей. В тройку популярных подарков попали сувениры за 1870 рублей.

В предпраздничные дни также вырос спрос на билеты в кино и театры. За них екатеринбуржцы отдавали по 1400 рублей. Далее идут более дорогие товары для дома. За посуду, вазы и постельное белье отдавали по 2,8 тысячи рублей. Список замыкает парфюмерия за четыре тысячи рублей.

В этом году выросла популярность букетов с отложенной доставкой. На них тратили по две тысячи рублей. Средний чек в интернет-магазинах тоже составил две тысячи рублей.

Екатеринбург озаборенный
Кто и зачем создает препятствия в городе и почему это никому не нужно — рассказывает ЕТВ.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, трусы, книги, подарки, праздник, 8 Марта, Екатеринбург
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