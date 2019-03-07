В екатеринбургском зоопарке началось голосование за лучшую зоомисс
Екатеринбургский зоопарк запустил ежегодный конкурс на лучшую зоомисс в преддверии Международного женского дня. В этот раз сотрудники питомника предложили жителям и гостям уральской столицы проголосовать за одну из необычных матерей.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского зоопарка, в состязании участвуют четыре самки: белоплечий капуцин Бирюза, австралийская голубая квакша Джулия, обыкновенная слепушонка Зинаида Валентиновна и венценосный журавль Ромашка. Посмотрите на этих красавиц вместе с редакцией ЕТВ и выберите ту, которая, на ваш взгляд, достойна быть зоомисс.
Чтобы выбрать лучшую мать, вам необходимо проголосовать за одного из четырех питомцев на главном сайте зоопарка или на странице зверинца в Instagram.
Напомним, ранее, перед 23 февраля, выбирали лучшего самца. Февраль объявили месяцем пап и предложили поучаствовать в конкурсе четырем самцам: обыкновенному павлину Джано, двупалому ленивцу Бою, полосатому варану Леденцу и гвинейскому турако Валету. По результатам голосования победил ленивец Бой.
Фото в тексте: пресс-службе екатеринбургского зоопарка