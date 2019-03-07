Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

В екатеринбургском зоопарке началось голосование за лучшую зоомисс

18:56, 07 Март 2019
119a4728.jpg
Фото: ЕТВ
Сотрудники питомника предложили выбрать среди матерей.

Екатеринбургский зоопарк запустил ежегодный конкурс на лучшую зоомисс в преддверии Международного женского дня. В этот раз сотрудники питомника предложили жителям и гостям уральской столицы проголосовать за одну из необычных матерей.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского зоопарка, в состязании участвуют четыре самки: белоплечий капуцин Бирюза, австралийская голубая квакша Джулия, обыкновенная слепушонка Зинаида Валентиновна и венценосный журавль Ромашка. Посмотрите на этих красавиц вместе с редакцией ЕТВ и выберите ту, которая, на ваш взгляд, достойна быть зоомисс.

Екатеринбург озаборенный
Кто и зачем создает препятствия в городе и почему это никому не нужно — рассказывает ЕТВ.

Чтобы выбрать лучшую мать, вам необходимо проголосовать за одного из четырех питомцев на главном сайте зоопарка или на странице зверинца в Instagram.

Напомним, ранее, перед 23 февраля, выбирали лучшего самца. Февраль объявили месяцем пап и предложили поучаствовать в конкурсе четырем самцам: обыкновенному павлину Джано, двупалому ленивцу Бою, полосатому варану Леденцу и гвинейскому турако Валету. По результатам голосования победил ленивец Бой.

Фото в тексте: пресс-службе екатеринбургского зоопарка

Екатеринбуржцы встали в восьмибалльные пробки
Сложнее всего на улицах Малышева и Куйбышева.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В екатеринбургском зоопарке началось голосование за лучшую зоомисс»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , зоопарк, животные, звери
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Туркомпании обещают: уральцы будут в полтора раза чаще ездить отдыхать
Развлечения
Туркомпании обещают: уральцы будут в полтора раза чаще ездить отдыхать
Продавцы путевок радуются завершению кризиса и готовятся везти свердловчан в Турцю.
Елена Шанович
17 апреля в 12:30
С Елена Шанович
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 07.03.2019
Главные новости Екатеринбурга 07.03.2019
От Светланы Зенковой
В Екатеринбурге тысячи солдат и десятки боевых машин изобразили парад
Развлечения
В Екатеринбурге тысячи солдат и десятки боевых машин изобразили парад
Прошедшая сегодня ночью репетиция завершилась раньше намеченного — вместо заявленных 4:00, техника ушла на базу около 23:00, а за ней потянулись военные.