В екатеринбургском зоопарке началось голосование за лучшую зоомисс

Екатеринбургский зоопарк запустил ежегодный конкурс на лучшую зоомисс в преддверии Международного женского дня. В этот раз сотрудники питомника предложили жителям и гостям уральской столицы проголосовать за одну из необычных матерей.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского зоопарка, в состязании участвуют четыре самки: белоплечий капуцин Бирюза, австралийская голубая квакша Джулия, обыкновенная слепушонка Зинаида Валентиновна и венценосный журавль Ромашка. Посмотрите на этих красавиц вместе с редакцией ЕТВ и выберите ту, которая, на ваш взгляд, достойна быть зоомисс.