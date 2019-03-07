Уральский фигурист стал лучшим в короткой программе на Универсиаде

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Ковтун выполнил сложнейший каскад из четверного сальхова и тройного тулупа. После этого фигурист сделал четверной тулуп , отреагировав на удачный элемент эмоциональным жестом. Под конец программы , в тройном акселе , спортсмен коснулся рукой льда , но это не повлияло на его лидерство.





« Я получил удовольствие от проката. С первых секунд зрители начали поддерживать , это было очень приятно. Программа заиграла по-другому. Вся энергия публики нашла отражение в программе. Все элементы выполнил неплохо , за исключением маленькой помарки на тройном акселе , но хорошо , что я его приземлил , потому что неудачно вылетел в самом начале. Это , наверное , только тренеры поймут , они знают , как я обычно выполняю этот прыжок», — « Универсиады».

», — цитирует Максима Ковтуна официальный сайтУниверсиады».

Екатеринбургский фигурист Максиму Ковтун триумфально завершил первый день соревнований на Универсиаде в Красноярске. Он стал лучшим в одиночном мужском катаниизаработав 91,74 балла. Эта оценка стала самой высокой для него в этом сезоне.