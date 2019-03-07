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Уральский фигурист стал лучшим в короткой программе на Универсиаде

08:45, 07 Март 2019
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Фото: krsk2019.ru
Максим Ковтун опередил соперников на льду «Платинум Арены Красноярск», несмотря на ошибку.
Екатеринбургский фигурист Максиму Ковтун триумфально завершил первый день соревнований на Универсиаде в Красноярске. Он стал лучшим в одиночном мужском катании, заработав 91,74 балла. Эта оценка стала самой высокой для него в этом сезоне.

Ковтун выполнил сложнейший каскад из четверного сальхова и тройного тулупа. После этого фигурист сделал четверной тулуп, отреагировав на удачный элемент эмоциональным жестом. Под конец программы, в тройном акселе, спортсмен коснулся рукой льда, но это не повлияло на его лидерство.

«Я получил удовольствие от проката. С первых секунд зрители начали поддерживать, это было очень приятно. Программа заиграла по-другому. Вся энергия публики нашла отражение в программе. Все элементы выполнил неплохо, за исключением маленькой помарки на тройном акселе, но хорошо, что я его приземлил, потому что неудачно вылетел в самом начале. Это, наверное, только тренеры поймут, они знают, как я обычно выполняю этот прыжок», — цитирует Максима Ковтуна официальный сайт «Универсиады».
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, фигурное катание, Максим Ковтун
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