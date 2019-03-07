«Урал» переиграл «Спартак» на пути к полуфиналу Кубка России
С первых минут матча пошла вязкая игра. Обе команды демонстрировали типичный зимний футбол: много ошибались в передачах и голевых моментов было не так много. За полчаса «Урал» нанес пару ударов в сторону ворот «Спартака», красно-белые ответили одним. После 30 минуты игроки согрелись и разыгрались. «Спартак» взял инициативу на себя, но не успел реализовать игровое преимущество. Но одна удачная атака «Урала» поставила под угрозу выход столичного клуба в полуфинал.
На 34 минуте лидер екатеринбургского Эрик Бикфалви прорвался по центру поля, и мяч после мощного удара срикошетил в сетку. Через несколько минут спартаковцы отомстили обидчику: Бикфалви получил удар по лицу, и защитник столичного клуба Рассказов — желтую карточку. После перерыва румынский полузащитник на поле не вышел — его заменил Владимир Ильин.
После перерыва «Урал» не стал отходить назад и держать счет. Футболисты из Екатеринбурга создали несколько острых моментов, но не смогли реализовать игровое преимущество. В середине второго тайма «Урал» сбавил обороты, и «Спартаку» удалось выровнять игру. Джикия даже забил мяч в ворота Годзюра, но из офсайда. Ближе к конце матча хозяева устали и начали тянуть время, но гости не смогли этим воспользоваться и особо опасных моментов не создали. Болельщики, которых на «Екатеринбург Арене» было более 18 тысяч, окончательно поверили после завершения основного времени. Арбитр добавил четыре минуты, и они прошли под громкое скандирование фанатов «Урала».
«Урал» героически дотерпел до финального свистка. И вышел в полуфинал Кубка России. В ½ финала команда из Екатеринбурга сыграет с тульским «Арсеналом». Во втором полуфинале встретятся «Ростов» и московский «Локомотив».