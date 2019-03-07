«Урал» переиграл «Спартак» на пути к полуфиналу Кубка России

С первых минут матча пошла вязкая игра. Обе команды демонстрировали типичный зимний футбол: много ошибались в передачах и голевых моментов было не так много. За полчаса «Урал» нанес пару ударов в сторону ворот «Спартака», красно-белые ответили одним. После 30 минуты игроки согрелись и разыгрались. «Спартак» взял инициативу на себя, но не успел реализовать игровое преимущество. Но одна удачная атака «Урала» поставила под угрозу выход столичного клуба в полуфинал.

На 34 минуте лидер екатеринбургского Эрик Бикфалви прорвался по центру поля, и мяч после мощного удара срикошетил в сетку. Через несколько минут спартаковцы отомстили обидчику: Бикфалви получил удар по лицу, и защитник столичного клуба Рассказов — желтую карточку. После перерыва румынский полузащитник на поле не вышел — его заменил Владимир Ильин.