Топ-5 новостей недели. Как медведи проснулись, а африканцы чучело жгут
19:00, 07 Март 2019
Дайджест ЕТВ о самых заметных событиях недели.
Веселая весенняя капель прерывается то мокрым снегом, то дождем, то безумным ветром, но это не мешает наслаждаться приближающимся теплом. Солнце светит уже совсем по-взрослому, а воздухе витает запах тюльпанов — все-таки 8 Марта на носу. И только грязь под ногами возвращает в екатеринбургскую реальность. Она, конечно, скоро засохнет, но какое-то время (около месяца примерно) придется потерпеть.
В оживившемся городе происходит столько всего, что выбрать пять главных инфоповодов недели непросто. Но мы справились! Сначала пробуйте отгадать, какие новости самые важные по версии ЕТВ, а потом — читайте расшифровку:
Екатеринбург озаборенный
Кто и зачем создает препятствия в городе и почему это никому не нужно — рассказывает ЕТВ.
Академический отпуск
В микрорайоне Академический есть остановка «Академика Тимофеева-Ресовскогоо». Никто особенно не интересовался, чем занимался этот человек до того, как его имя присвоили екатеринбургскому транспортному узлу. Но недавно одна из местных жительниц обратила внимание, что в России Тимофееву-Ресовскому не давали звание академика, он получил его в Германии. Нацистской Германии. Впрочем, это не смутило мэрию, которая отказалась переименовывать остановку.
Дело Екатеринбурга. Поцелуй костра
280 лет назад в «горном городе» жгли не только Масленицу, но и живых женщин.
Гори, гори ясно!
В Екатеринбург для подписания соглашения о сотрудничестве приехали представители ЮАР. Обычный официальный визит превратился в путешествие по волнам русской народной культуры, когда африканцы приехали в «Арамильскую слободу» к казакам. Говорят, иностранцы так впечатлились, что присоединились к сжиганию чучела Масленицы. И, конечно, кричали: «Гори, гори ясно!»
«Вступление в „Молодую гвардию“ — это американская мечта»
23-летний депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков — о Сталине и Путине.
Мишки проснулись
Еще сонные, но уже вполне адекватные медведи екатеринбургского зоопарка потихоньку выходят из берлог. Сначала, как обычно, проснулся гималайский мишка Гай, сразу за ним — бурые и белокоготные товарищи. Пока животные сидят на растительной диете — после спячки им нельзя есть слишком плотную и тяжелую пищу.
Приятные подарки
Французские козы, которые пару лет назад приехали на ферму «УГМК-Агро» в Верхней Пышме, получили очень приятные подарки к 8 Марта. Им купили немецкие щетки-чесалки: теперь животные будут чистить шерсть и получать удовольствие. А потом — давать молоко для сыра, выпускаемого под маркой Coeur du Nord.
Жизнь у раскаленной печи
История о женщине-стеклодуве Татьяне Тунис, которая мечтает о стеклянной инсталляции в пять метров.
Правильный рецепт
На этой неделе началась (и закончится, хехе) Масленица, поэтому во всем городе только и разговоров, что о блинах. Внезапно со своими рекомендациями выступили спасатели. Они рассказали, как уберечься от возможного пожара во время приготовления блинов. А вот рецептом поделиться, к сожалению, забыли.
Новое и интересное
Вот это новость! Чем жил Екатеринбург в конце августа в одной картинке
Развлечения
ЕТВ рассказывает о главных новостях прошедшей недели легко и весело.
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Главные новости Екатеринбурга 07.03.2019
Елена Шанович