Поющий «Уральский пельмень» пришел на подмогу Высокинскому
17:41, 07 Март 2019
Вячеслав Мясников предложил почистить город от снега.
Актер «Уральских Пельменей» Вячеслав Мясников решил помочь мэру Екатеринбурга спасти город от снега. Он выложил в соцсетях фотографию со снегоуборочной техникой и подписал: «Еду в Екатеринбург убирать снег с улиц которые не в центре города и из дворов которые не в центре города. Хоть раз в год кто-то должен с них снег убрать».
Мэр города Александр Высокинский тоже хотел бы очистить город от снега к середине марта, чтобы выпустить на улицы города мойки. Однако специалисты администрации поздно объявили конкурс, поэтому мыть начнут, в лучшем случае, во второй половине апреля. Мэр все еще надеется. Высокинский собрался 10 марта устроить рейд по уборке районов. Он пообещал сразу же избавиться от глав и их заместителей, которые не пройдут проверку. Объезд совпал с прощенным воскресеньем.
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Елена Шанович