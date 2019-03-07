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Поющий «Уральский пельмень» пришел на подмогу Высокинскому

17:41, 07 Март 2019
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Фото: Вячеслав Мясников в Instagram
Вячеслав Мясников предложил почистить город от снега. 
Актер «Уральских Пельменей» Вячеслав Мясников решил помочь мэру Екатеринбурга спасти город от снега. Он выложил в соцсетях фотографию со снегоуборочной техникой и подписал: «Еду в Екатеринбург убирать снег с улиц которые не в центре города и из дворов которые не в центре города. Хоть раз в год кто-то должен с них снег убрать».

Мэр города Александр Высокинский тоже хотел бы очистить город от снега к середине марта, чтобы выпустить на улицы города мойки. Однако специалисты администрации поздно объявили конкурс, поэтому мыть начнут, в лучшем случае, во второй половине апреля. Мэр все еще надеется. Высокинский собрался 10 марта устроить рейд по уборке районов. Он пообещал сразу же избавиться от глав и их заместителей, которые не пройдут проверку. Объезд совпал с прощенным воскресеньем.
Екатеринбург озаборенный
Кто и зачем создает препятствия в городе и почему это никому не нужно — рассказывает ЕТВ.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, мэр, Уральские пельмени, уборка снега, Екатеринбург, Александр Высокинский
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