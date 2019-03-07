Поющий «Уральский пельмень» пришел на подмогу Высокинскому

Актер « Уральских Пельменей» Вячеслав Мясников решил помочь мэру Екатеринбурга спасти город от снега. Он выложил в соцсетях фотографию со снегоуборочной техникой и подписал: « Еду в Екатеринбург убирать снег с улиц которые не в центре города и из дворов которые не в центре города. Хоть раз в год кто-то должен с них снег убрать».



