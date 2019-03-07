Губернатор Куйвашев поздравил женщин с 8 Марта и попросил рожать

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жительниц Свердловской области с 8 Марта. Глава региона традиционно назвал уральских женщин олицетворение красоты, доброты и мудрости. Также он заметил, что дамы успешны как в воспитании детей, так и в работе на ответственных постах. Но выбрать все же стоит первое:

«В обществе нужно закреплять подлинный культ семьи и материнства. Мы не пожалеем на эти благие цели ни усилий, ни средств», — сообщил Евгений Куйвашев.



Губернатор также заявил, что свердловское правительство хочет защитить женщин от жизненных проблем и несправедливости. В этом должны помощь новые школы, стадионы и развитая медицина.

«Дорогие женщины! Желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения, счастья и благополучия!», — сказал Евгений Куйвашев.