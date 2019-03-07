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Губернатор Куйвашев поздравил женщин с 8 Марта и попросил рожать

13:07, 07 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Глава региона предложил защитить дам от жизненных невзгод.

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жительниц Свердловской области с 8 Марта. Глава региона традиционно назвал уральских женщин олицетворение красоты, доброты и мудрости. Также он заметил, что дамы успешны как в воспитании детей, так и в работе на ответственных постах. Но выбрать все же стоит первое:

«В обществе нужно закреплять подлинный культ семьи и материнства. Мы не пожалеем на эти благие цели ни усилий, ни средств», — сообщил Евгений Куйвашев.

Губернатор также заявил, что свердловское правительство хочет защитить женщин от жизненных проблем и несправедливости. В этом должны помощь новые школы, стадионы и развитая медицина.

«Дорогие женщины! Желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения, счастья и благополучия!», — сказал Евгений Куйвашев.

Екатеринбург озаборенный
Кто и зачем создает препятствия в городе и почему это никому не нужно — рассказывает ЕТВ.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , губернатор, 8 Марта, Евгений Куйвашев
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