В зоопарке Екатеринбурга очнулись медведи
15:12, 06 Март 2019
Первым из спячки вышел гималайский Гай.
Медведи екатеринбургского зоопарка вышли из зимней спячки. Первым пробудился гималайский Гай, затем подтянулись бурые и белокоготные медведи. Продолжает спать только гималайская дама по имени Сойка. После спячки подопечные зоопарка сидят на растительной диете. В их рацион включили яблоки, огурцы и хлеб, сообщили в пресс-службе екатеринбургского зоопарка.
Медведи зоопарка несколько лет подряд просыпаются в первой половине марта. В десять лет назад косолапые выходили из берлог только в начале апреля. Самый ранний подъем был в 2016 году, когда медведи вышли уже 20 февраля. Выход медведей из берлоги зависит главным образом от температуры «за бортом», — отметили в зоопарке.
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