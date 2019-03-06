В зоопарке Екатеринбурга очнулись медведи 

Медведи екатеринбургского зоопарка вышли из зимней спячки. Первым пробудился гималайский Гай, затем подтянулись бурые и белокоготные медведи. Продолжает спать только гималайская дама по имени Сойка. После спячки подопечные зоопарка сидят на растительной диете. В их рацион включили яблоки , огурцы и хлеб , сообщили в пресс-службе екатеринбургского зоопарка.



