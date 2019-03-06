Трамваи и троллейбусы отвезут екатерибуржцев в ЦПКиО на Масленицу

В воскресенье, 10 мая в ЦПКиО им. Маяковского будут ходить дополнительные трамваи и троллейбусы. В парк поедут 4, 5, 8, 15, 18, 25 и 32 трамваи, 1, 6, 7 и 11 троллейбусы по измененым маршрутам.

Городское народное гуляние «Широкая масленица» пройдет в главном городском парке 10 марта с 12:00 до 20:00. Екатеринбуржцам предлагают мастер-классы, интерактивные зоны и выставку чучел Масленицы.

График движения дополнительных трамваем и троллейбусов 10 марта: