Трамваи и троллейбусы отвезут екатерибуржцев в ЦПКиО на Масленицу
14:23, 06 Март 2019
«Гортранс» запускает дополнительные маршруты общественного транспорта до ЦПКиО.
В воскресенье, 10 мая в ЦПКиО им. Маяковского будут ходить дополнительные трамваи и троллейбусы. В парк поедут 4, 5, 8, 15, 18, 25 и 32 трамваи, 1, 6, 7 и 11 троллейбусы по измененым маршрутам.
Городское народное гуляние «Широкая масленица» пройдет в главном городском парке 10 марта с 12:00 до 20:00. Екатеринбуржцам предлагают мастер-классы, интерактивные зоны и выставку чучел Масленицы.
График движения дополнительных трамваем и троллейбусов 10 марта:
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