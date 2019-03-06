Ольга Глацких вывезет подопечных гимнасток в Испанию
08:21, 06 Март 2019
Свердловская экс-чиновница анонсировала создание специального фонда для поддержки детей.
Ольга Глацких, успешно покинувшая свердловское правительство, активно занимается своим спортивным проектом «Ты сможешь сам», поддерживающим юных гимнасток. После недавно прошедших в Нижнем Тагиле соревнований экс-чиновница решила вывезти подопечных в Испанию — на сборы.
На своей странице в инстаграме Глацких поделилась двумя солнечными фотографиями и рассказала, что уже занимается организацией поездки — составляет расписание для тренировок, заботится о питании и бронирует жилье.
Кроме того, девушка решила организовать специальный фонд, который сможет стать, как говорит Глацких, «социальным лифтом для детей из регионов».
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Олимпийская чемпионка Ольга Глацких была директором департамента по молодежной политике в правительстве Свердловской области. Накануне ноябрьских праздников в 2018 году на рабочей встрече в Кировграде на вопрос о поддержке молодых людей она заявила, что «государство не просило вас рожать». Поднявшийся после этого скандал вынудил чиновницу спустя пару месяцев написать заявление об уходе по собственному желанию. Сейчас она занимается своими околоспортивными проектами.
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