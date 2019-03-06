Ольга Глацких вывезет подопечных гимнасток в Испанию

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На своей странице в инстаграме Глацких поделилась двумя солнечными фотографиями и рассказала , что уже занимается организацией поездки — составляет расписание для тренировок , заботится о питании и бронирует жилье.





Кроме того , девушка решила организовать специальный фонд , который сможет стать , как говорит Глацких, « социальным лифтом для детей из регионов».