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На решающем матче «Урала» со «Спартаком» ожидают 20 тысяч человек

16:58, 06 Март 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Первая встреча четвертьфинала между этими командами завершилась со счетом 1:1.
На ответной игре ¼ финала Кубка России по футболу между «Уралом» и «Спартаком» ожидают 20 тысяч человек. Трибуны «Екатеринбург Арены» заполнят две тысячи болельщиков московской команды, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Урала».

Встреча пройдет 7 марта в 19:00. Первая игра между этими командами в Москве завершилась со счетом 1:1. Благодаря гостевому голу «Уралу» достаточно сыграть в нулевую ничью или победить с любым счетом, чтобы пройти в полуфинал. Счет 1:1 переведет игру в дополнительное время и возможную серию пенальти. Остальные исходы — в пользу «Спартака». В решающей игре екатеринбуржцам не смогут помочь капитан Артем Фидлер из-за дисквалификации и Роман Емельянов из-за травмы.

На стадионе болельщиков ждет большая развлекательная программа: аттракционы на территории стадиона, диджей, розыгрыши пиццы и подарков от клуба в чаше арены. Билеты можно приобрести тут.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , Екатеринбург, Кубок России, ФК «Спартак», ФК "Урал"
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