На решающем матче «Урала» со «Спартаком» ожидают 20 тысяч человек

На ответной игре ¼ финала Кубка России по футболу между « Уралом» и « Спартаком» ожидают 20 тысяч человек. Трибуны « Екатеринбург Арены» заполнят две тысячи болельщиков московской команды , рассказали ЕТВ в пресс-службе « Урала».





Встреча пройдет 7 марта в 19:00. Первая игра между этими командами в Москве завершилась со счетом 1:1. Благодаря гостевому голу « Уралу» достаточно сыграть в нулевую ничью или победить с любым счетом , чтобы пройти в полуфинал. Счет 1:1 переведет игру в дополнительное время и возможную серию пенальти. Остальные исходы — в пользу « Спартака». В решающей игре екатеринбуржцам не смогут помочь капитан Артем Фидлер из-за дисквалификации и Роман Емельянов из-за травмы.





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