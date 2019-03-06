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Итальянский художник превратил Екатеринбург в лягушатник

15:19, 06 Март 2019
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Фото: dudduddu.wordpress.com
Стильными квакшами стали даже Владимир Шахрин и Тимофей Радя.

Генуэзский художник изобразил Екатеринбург, переполненный лягушками. Джакомо Бонино никогда не был в уральской столице, и это стало для него вызовом — проиллюстрировать незнакомое место. «Я провел свои исследования, и благодаря помощи моих информаторов, я собрал некоторую информацию», — написал художник.

На картинке можно найти группу «Чайф» с Владимиром Шахриным, художника Тимофея Радю, японскую балерину Кюнсун Пак, группу екатеринбургских клоунов «Без носков», условного игрока «Автомобилиста» и его фанатов, политика Якова Свердлова и даже шесть голубей. Заметны городские достопримечательности — Оперный театр и здание УрФУ.

Лягушка — излюбленный персонаж Джакомо для картин. Художник изображает их и в образе известных людей, но иногда и просто так. Вот, например, лягушки в Афинах:
Дело Екатеринбурга. Поцелуй костра
280 лет назад в «горном городе» жгли не только чучела Масленицы, но и живых женщин.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , лягушки
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