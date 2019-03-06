Итальянский художник превратил Екатеринбург в лягушатник

Генуэзский художник изобразил Екатеринбург, переполненный лягушками. Джакомо Бонино никогда не был в уральской столице, и это стало для него вызовом — проиллюстрировать незнакомое место. «Я провел свои исследования, и благодаря помощи моих информаторов, я собрал некоторую информацию», — написал художник.

На картинке можно найти группу « Чайф» с Владимиром Шахриным , художника Тимофея Радю , японскую балерину Кюнсун Пак , группу екатеринбургских клоунов « Без носков», условного игрока « Автомобилиста» и его фанатов , политика Якова Свердлова и даже шесть голубей. Заметны городские достопримечательности — Оперный театр и здание УрФУ.



