Итальянский художник превратил Екатеринбург в лягушатник
15:19, 06 Март 2019
Стильными квакшами стали даже Владимир Шахрин и Тимофей Радя.
Генуэзский художник изобразил Екатеринбург, переполненный лягушками. Джакомо Бонино никогда не был в уральской столице, и это стало для него вызовом — проиллюстрировать незнакомое место. «Я провел свои исследования, и благодаря помощи моих информаторов, я собрал некоторую информацию», — написал художник.
На картинке можно найти группу «Чайф» с Владимиром Шахриным, художника Тимофея Радю, японскую балерину Кюнсун Пак, группу екатеринбургских клоунов «Без носков», условного игрока «Автомобилиста» и его фанатов, политика Якова Свердлова и даже шесть голубей. Заметны городские достопримечательности — Оперный театр и здание УрФУ.
Лягушка — излюбленный персонаж Джакомо для картин. Художник изображает их и в образе известных людей, но иногда и просто так. Вот, например, лягушки в Афинах:
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