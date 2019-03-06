Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Французских коз УГМК порадовали щеткой-чесалкой на 8 марта

15:53, 06 Март 2019
lalala.jpg
Фото: пресс-служба УГМК
Животные уже оценили щедрый подарок из Германии.

Французские козы из УГМК-Агро получили подарок на Международный женский день 8 марта. Для животных поставили четыре щетки-чесалки, специально привезенные из Германии.

Подарок поможет козочкам очищать шерсть и поднимет настроение. «А довольная коза — это больше молока и больше вкусного сыра Coeur du Nord», — отметили в пресс-службе УГМК. Судя по опубликованному видео, щетки-чесалки действительно пришлись животным по вкусу.


Дело Екатеринбурга. Поцелуй костра
280 лет назад в «горном городе» жгли не только чучела Масленицы, но и живых женщин.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Французских коз УГМК порадовали щеткой-чесалкой на 8 марта »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, УГМК, Екатеринбург, Свердловская область , козы
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Туркомпании обещают: уральцы будут в полтора раза чаще ездить отдыхать
Развлечения
Туркомпании обещают: уральцы будут в полтора раза чаще ездить отдыхать
Продавцы путевок радуются завершению кризиса и готовятся везти свердловчан в Турцю.
Елена Шанович
08 марта в 12:30
С Елена Шанович
Главные новости Екатеринбурга 06.03.2019
06 марта в 19:00
С Юрий Шумков, Павел Креков, Александр Левченко
В Екатеринбурге тысячи солдат и десятки боевых машин изобразили парад
Развлечения
В Екатеринбурге тысячи солдат и десятки боевых машин изобразили парад
Прошедшая сегодня ночью репетиция завершилась раньше намеченного — вместо заявленных 4:00, техника ушла на базу около 23:00, а за ней потянулись военные.