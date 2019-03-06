Французских коз УГМК порадовали щеткой-чесалкой на 8 марта
15:53, 06 Март 2019
Животные уже оценили щедрый подарок из Германии.
Французские козы из УГМК-Агро получили подарок на Международный женский день 8 марта. Для животных поставили четыре щетки-чесалки, специально привезенные из Германии.
Подарок поможет козочкам очищать шерсть и поднимет настроение. «А довольная коза — это больше молока и больше вкусного сыра Coeur du Nord», — отметили в пресс-службе УГМК. Судя по опубликованному видео, щетки-чесалки действительно пришлись животным по вкусу.
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