Французских коз УГМК порадовали щеткой-чесалкой на 8 марта

Французские козы из УГМК-Агро получили подарок на Международный женский день 8 марта. Для животных поставили четыре щетки-чесалки, специально привезенные из Германии.

Подарок поможет козочкам очищать шерсть и поднимет настроение. «А довольная коза — это больше молока и больше вкусного сыра Coeur du Nord», — отметили в пресс-службе УГМК. Судя по опубликованному видео, щетки-чесалки действительно пришлись животным по вкусу.



