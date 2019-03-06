Екатеринбургские баскетболистки разделались с командой из Риги

Екатеринбургские баскетболистки вступили в борьбу за выход в «Финал четырех» Евролиги. Спортсменки начали неплохо — УГМК переиграл на домашнем паркете клуб «ТТТ Рига». Уже в первой четверти уральские девушки втрое превзошли по очкам соперниц — 18:6. Отличился дуэт центровых Вадеевой и Грайнер, которые сразу показали, кто здесь хозяин. Лихо играли Торренс и МакБрайд.

Во второй десятиминутке «лисицы» добавили оборону, поэтому заработать очки «ТТТ Рига» смог лишь спустя шесть минут после начала четверти. Но латвийским баскетболисткам все равно не удалось опередить УГМК. В третьей четверти гости разыгрались и смогли закончить на равных с екатеринбурженками. Впрочем, в финальном отрезке наши поднажали и опередили соперниц на семь очков. Встреча завершилась победой БК УГМК со счетом 78:45.

«Мы старались контролировать не только свое нападение, но и соперника. У них хорошие центровые, которые отлично убегают вперед. Сегодняшняя игра — уже история, и теперь мы начинаем готовиться к следующей», — отметил тренер «лисиц» Мигель Мендес. Ответный матч пройдет в Риге в пятницу, 8 марта.