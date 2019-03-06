Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Екатеринбургские баскетболистки разделались с командой из Риги

09:48, 06 Март 2019
pk7_4904-0.jpg
Фото: БК УГМК
В стартовом матче четвертьфинальной серии Евролиги чемпион Латвии оказался слабее «лисиц».

Екатеринбургские баскетболистки вступили в борьбу за выход в «Финал четырех» Евролиги. Спортсменки начали неплохо — УГМК переиграл на домашнем паркете клуб «ТТТ Рига». Уже в первой четверти уральские девушки втрое превзошли по очкам соперниц — 18:6. Отличился дуэт центровых Вадеевой и Грайнер, которые сразу показали, кто здесь хозяин. Лихо играли Торренс и МакБрайд.

Во второй десятиминутке «лисицы» добавили оборону, поэтому заработать очки «ТТТ Рига» смог лишь спустя шесть минут после начала четверти. Но латвийским баскетболисткам все равно не удалось опередить УГМК. В третьей четверти гости разыгрались и смогли закончить на равных с екатеринбурженками. Впрочем, в финальном отрезке наши поднажали и опередили соперниц на семь очков. Встреча завершилась победой БК УГМК со счетом 78:45.

«Мы старались контролировать не только свое нападение, но и соперника. У них хорошие центровые, которые отлично убегают вперед. Сегодняшняя игра — уже история, и теперь мы начинаем готовиться к следующей», — отметил тренер «лисиц» Мигель Мендес. Ответный матч пройдет в Риге в пятницу, 8 марта.

Дело Екатеринбурга. Поцелуй костра
280 лет назад в «горном городе» жгли не только чучела Масленицы, но и живых женщин.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбургские баскетболистки разделались с командой из Риги»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, спорт, Евролига, баскетбол, БК УГМК, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Афиша не для всех: идем на вечеринку к «провинциалам» и ждем цирк
Развлечения
Афиша не для всех: идем на вечеринку к «провинциалам» и ждем цирк
Сегодняшняя афиша — маленькая, но очень гордая, ведь в нее попали события, пропуск которых будет считаться преступлением.
Елена Шанович
08 марта в 12:30
С Елена Шанович
Сева Новгородцев про музыку, королеву и почему важно опускать стульчак
06 марта в 12:30
С Сева Новгородцев
Карты, скорость, две педали. ЕТВ познает темные стороны малых гонок
Развлечения
Карты, скорость, две педали. ЕТВ познает темные стороны малых гонок
Честный рассказ неудавшегося гонщика о том, как лучше не ездить на табуретках с мотором.