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Свердловские спасатели рассказали, как правильно печь блины

18:11, 05 Март 2019
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Фото: pixabay.com
МЧС составило свод правил, чтобы не попасть в беду на Масленицу.

Свердловское МЧС обратилось к населению в преддверии Масленицы. Спасатели объяснили, как следует печь блины, чтобы было безопасно.

Так, стоит держать от плит подальше все, что может загореться: полотенца, прихватки, бумажные пакеты, коробки. Если плита стоит у окна, надо предусмотреть, чтобы занавески ее не касались. Спасатели советуют удалять с плиты и кухонного стола весь пролитый жир, поскольку он легко загорается. А электрические провода на кухне должны быть сухими и чистыми.

В МЧС добавили, что не надо оставлять без присмотра включенные газовые и электроплиты. «Горелку у газовой плиты не включайте, пока не зажжена спичка. Если у вас загорелось масло в сковороде, накройте ее крышкой. Не заливайте сковороду водой — горящее масло разлетится по всей кухне и площадь пожара может увеличиться», — подчеркнули в ведомстве.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, масленица, спасатели, Екатеринбург, Свердловская область , МЧС
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