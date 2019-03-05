Свердловские спасатели рассказали, как правильно печь блины

Свердловское МЧС обратилось к населению в преддверии Масленицы. Спасатели объяснили, как следует печь блины, чтобы было безопасно.

Так, стоит держать от плит подальше все, что может загореться: полотенца, прихватки, бумажные пакеты, коробки. Если плита стоит у окна, надо предусмотреть, чтобы занавески ее не касались. Спасатели советуют удалять с плиты и кухонного стола весь пролитый жир, поскольку он легко загорается. А электрические провода на кухне должны быть сухими и чистыми.

В МЧС добавили, что не надо оставлять без присмотра включенные газовые и электроплиты. «Горелку у газовой плиты не включайте, пока не зажжена спичка. Если у вас загорелось масло в сковороде, накройте ее крышкой. Не заливайте сковороду водой — горящее масло разлетится по всей кухне и площадь пожара может увеличиться», — подчеркнули в ведомстве.